Guardia di Finanza dona 1.500 litri di gasolio alla Asl di Teramo

I militari del Nucleo Mobile della Compagnia Guardia di Finanza di Giulianova, durante dei controlli in un’impresa agricola volti ad accertare la regolarità dei carburanti detenuti nell’azienda, hanno rilevato la presenza di un serbatoio non a norma. Dopo aver esaminato tutti i libri, registri, scritture, autorizzazioni e documenti attinenti all’impresa agricola, è stata rilevata la presenza di un serbatoio, non a norma in termini di sicurezza, contenente quasi 1.500 litri di gasolio agricolo agevolato non risultante dalle scritture contabili. L’imprenditore non è stato in grado di dimostrare la provenienza del prodotto e il regolare assolvimento dell’imposta. I militari hanno dunque proceduto al sequestro e segnalato l’imprenditore alla Procura della Repubblica. Successivamente si è svolto il processo, l’imprenditore è stato condannato e nella sentenza, oltre a una cospicua multa, è stata disposta la confisca e la distruzione del gasolio sequestrato.

Ma la Guardia di Finanza ha chiesto al tribunale di autorizzare l’assegnazione del gasolio alla Asl di Teramo, in modo da impiegarlo per alimentare i gruppi elettrogeni d’emergenza installati negli ospedali della provincia.

Ottenuta l’autorizzazione, i militari hanno prelevato il gasolio, che era stato lasciato in custodia alla ditta, e l’hanno trasportato all’ospedale di Teramo. Qui i tecnici della Asl hanno acquisito il gasolio e l’hanno immesso nei serbatoi del gruppo elettrogeno.

“Non possiamo che ringraziare la Guardia di Finanza i cui militari, con grande senso civico e con attenzione al benessere della collettività, hanno proposto questa «donazione» che da una parte supporta la Asl nella gestione quotidiana della fornitura energetica delle proprie strutture e dall’altra ha un innegabile valore in termini di sostenibilità ambientale. Ancora una volta la collaborazione fra istituzioni si dimostra proficua per tutta la collettività”, le parole del Dott. Maurizio Di Giosia, Direttore Generale dell’Asl di Teramo.