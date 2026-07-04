Giunta Legnini riunita alla Delegazione di Chieti Scalo

La Giunta comunale si è riunita ieri pomeriggio nella Delegazione di Piazza Carafa, a Chieti Scalo, una scelta che conferma la volontà dell'Amministrazione di rafforzare il ruolo della sede scalina, destinata a diventare un punto di riferimento sempre più importante per i cittadini e per i servizi comunali. L'obiettivo è farlo attraverso il progressivo potenziamento delle funzioni della Delegazione anche con l'attivazione di un presidio stabile della Polizia Locale e del Centro Operativo Comunale (COC), così da rendere più efficaci sia i servizi ordinari sia le attività di protezione civile e gestione delle emergenze. L’esecutivo ha inoltre stabilito che si riunirà periodicamente nei locali della delegazione, tema che diventerà oggetto di un’apposita delibera, perché la sede diventi a tutti gli effetti una sede operativa e pienamente vissuta della casa comunale.

Tre i punti affrontati nel corso della seduta: il programma degli eventi dell'Estate Teatina perché le iniziative possano partire il prima possibile; via libera anche a un atto di indirizzo per il servizio di mensa scolastica perché il servizio riparta entro la prima settimana del nuovo anno scolastico, confermando le tariffe vigenti e, infine, la procedura di gara per l'affidamento in concessione della riscossione dei tributi comunali e delle entrate extratributarie.

Su quest'ultimo punto la Giunta ha approvato un atto di indirizzo rivolto al dirigente competente affinché proceda, nei modi e nei termini previsti dalla legge, alla revoca della procedura attualmente in corso e la contestuale ridefinizione della concessione entro il 31 luglio. Si tratta di un’esigenza sentita per rafforzare una funzione strategica per il Comune, impegnato nel consolidamento del percorso di risanamento avviato dopo il dissesto finanziario del 2023 e nel rafforzamento della capacità di riscossione delle proprie entrate. La nuova forma di gestione del servizio sarà definita entro il 31 luglio 2026, assicurando nel frattempo la piena continuità del servizio.

"La scelta di riunire la Giunta a Chieti Scalo - dichiara il sindaco Giovanni Legnini - rappresenta un segnale concreto della nostra volontà di rafforzare la presenza del Comune in questa parte della città. La Delegazione dovrà diventare un presidio sempre più operativo, con nuovi servizi e funzioni, a partire dalla presenza stabile della Polizia Locale e con l’insediamento degli uffici ACA. Parallelamente stiamo lavorando per aggiornare e rendere più efficace una funzione strategica come quella della riscossione, garantendo al tempo stesso la continuità del servizio. È un passaggio importante nel processo di risanamento e di modernizzazione dell'Amministrazione".

"Con l'atto approvato oggi - aggiunge l'assessore alle Finanze Manuel Pantalone- scegliamo un percorso prudente e responsabile. Prima di assumere un impegno pluriennale riteniamo necessario ridefinire le caratteristiche della concessione, per dotare il Comune di uno strumento più efficace, moderno e coerente con la riorganizzazione amministrativa in corso. Entro la fine di luglio individueremo una soluzione che rafforzi la capacità di riscossione dell'Ente, garantendo al tempo stesso continuità del servizio e tutela dell'interesse pubblico".