Gioco d’azzardo, riapre lo sportello gratuito di consulenza economico-finanziaria e legale

Dal 3 novembre 2026 sarà nuovamente attivo presso il Ser.D. di Pescara lo Sportello di Consulenza Economico-Finanziaria e Legale, un servizio gratuito rivolto alle persone e alle famiglie che affrontano le conseguenze economiche del gioco d’azzardo, dal sovraindebitamento alla riduzione del tenore di vita. Attraverso l’ascolto, la consulenza legale e il supporto socio-assistenziale, lo sportello offre orientamento nella gestione delle situazioni debitorie e nella tutela del patrimonio familiare, con accesso riservato e nel rispetto della privacy.

L’iniziativa è promossa dalla UOC Ser.D. di Pescara, diretta dal Dott. Gerardo Guarino, nell’ambito del progetto “Azzardo Piglia Tutto”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale P.A.R.S. “Pio Carosi” di Civitanova Marche e la Comunità Terapeutica L.A.A.D. di Pescara.



A seguire le attività saranno l’Avv. Francesco Zoppo per la consulenza legale e l’assistente sociale del Ser.D. Valentina Crescenzi per l’accoglienza, l’ascolto, l’orientamento e il supporto socio-assistenziale. Il coordinamento delle attività progettuali è affidato al Dott. Massimo D’Alessandro, dirigente psicologo del Ser.D.



La riattivazione amplia l’offerta dei servizi dedicati alle dipendenze comportamentali e si affianca allo Sportello GAP già presente a Scafa, presso i locali della Unità Complessa di Cure Primarie della Val Pescara (UCCP), aperto ogni giovedì dalle 9:00 alle 13:00.



Sede e orari



Lo Sportello di Consulenza Economico-Finanziaria e Legale sarà aperto ogni martedì, dalle 15:00 alle 17:00, presso il Ser.D. di Pescara, nella Palazzina R dell’Ospedale Civile Santo Spirito, in via Monte Faito.

Informazioni e appuntamenti



È possibile contattare il Ser.D. di Pescara ai seguenti recapiti:



* Telefono: 085 4253532

* Centralino Ser.D.: 085 4253492

* Cellulare: 344 1316301