Maltempo: chiuso il Liceo ‘Leonardo da Vinci’ per due giorni

Dopo l’allerta meteo diramata dalla protezione civile nazionale, il Comune di Pescara ha deciso di chiudere il liceo scientifico ”Leonardo da Vinci”, “a seguito delle abbondanti precipitazioni delle ultime ore”, dato che l’edificio, situato in Strada Colle Marino 73, presenta “rilevanti infiltrazioni tali da compromettere le condizioni di sicurezza e di igiene necessarie per l’accoglimento degli alunni e, quindi, il regolare svolgimento dell’attività scolastica”. Urgente, quindi secondo il vice sindaco Maria Rita Carota, “procedere alla sospensione delle attività didattiche per le giornate del 18 e 19 settembre 2024 al fine di porre in essere tutte le misure necessarie ed opportune al ripristino funzionale dei locali, a garanzia della pubblica incolumità”