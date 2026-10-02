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Furto di carne pregiata in un ristorante di Pescara: denunciato un 30enne

La Polizia di Stato ha ricostruito l’episodio avvenuto all’alba tra Pescara Colli e Portanuova. Recuperati e restituiti al ristoratore generi alimentari per un valore di alcune migliaia di euro

Furto di carne pregiata in un ristorante di Pescara: denunciato un 30enne

 Avrebbe rubato carne di diversi tagli e altri generi alimentari da un noto ristorante della zona Portanuova, trasportandoli all’alba su un carrello della spesa. Un uomo di circa 30 anni è stato denunciato a piede libero dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato.

L’intervento è scattato nella mattinata di martedì, dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato, nella zona di Pescara Colli, un uomo intento a trasportare un carrello colmo di prodotti alimentari, soprattutto carne. Il comportamento e l’orario, intorno alle 5.30, hanno insospettito il testimone: secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe cercato di muoversi senza fare rumore nonostante il carico ingombrante.

Gli agenti dell’Ufficio Volanti hanno avviato immediatamente gli accertamenti, raccogliendo la testimonianza sul posto e svolgendo le prime verifiche. La merce, dal valore stimato in alcune migliaia di euro, sarebbe stata sottratta poco prima da un esercizio di ristorazione di Portanuova.

Durante il sopralluogo nel locale, i poliziotti hanno riscontrato la manomissione del lucchetto. Le indagini, proseguite attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del ristorante e delle attività vicine, hanno consentito di identificare il presunto responsabile.

La carne e gli altri prodotti recuperati sono stati sottoposti a verifica e, una volta accertata la loro integrità, sono stati restituiti al proprietario del ristorante.

L’uomo denunciato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Tags: Furto carne ristorante portanuova Pescara denunciato

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