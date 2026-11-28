Un uomo sorpreso fuori casa mentre era agli arresti domiciliari ad Avezzano tenta la fuga nella Pineta, ma viene bloccato dagli agenti della Squadra Volante dopo un inseguimento. Per lui si aprono le porte del carcere.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di L'Aquila ha tratto in arresto un cittadino italiano già sottoposto alla misura restrittiva della detenzione domiciliare, ritenuto responsabile del reato di evasione.

L'episodio si è verificato durante gli ordinari servizi di controllo del territorio disposti per prevenire e contrastare i reati predatori e per verificare il rispetto delle misure cautelari e alternative alla detenzione. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, transitando nei pressi della Pineta, hanno notato un individuo con il volto travisato da un cappuccio che si aggirava con fare sospetto.

Alla vista della pattuglia, l'uomo ha tentato immediatamente di sottrarsi al controllo dandosi a una precipitosa fuga a piedi all'interno dell'area boschiva. Gli agenti si sono subito lanciati all'inseguimento, riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo in sicurezza dopo poche decine di metri, nonostante la scarsa illuminazione e la fitta vegetazione.

Dagli immediati accertamenti effettuati sul posto e tramite la Sala Operativa, è emerso che il fermato era attualmente sottoposto al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione cittadina, dalla quale si era allontanato arbitrariamente senza alcuna autorizzazione.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato per le formalità di rito, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di evasione e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, ritenuto non più idoneo al regime degli arresti domiciliari e, pertanto, condotto presso la Casa Circondariale di Avezzano.