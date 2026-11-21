Ancora un arresto per spaccio ad Avezzano. La Polizia di Stato di L'Aquila, nella serata di ieri 20 novembre, durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario.

L'operazione è stata condotta congiuntamente dagli operatori della Squadra Volante e dell'Anticrimine del Commissariato di P.S. di Avezzano, che hanno notato un cittadino straniero in atteggiamento sospetto aggirarsi nei pressi di via XX Settembre. I dubbi degli investigatori sono stati confermati dopo una breve attività di appostamento: dopo pochi minuti l'uomo è stato avvicinato da un'autovettura, al cui passeggero ha consegnato un oggetto indistinto. Mentre l'auto si dileguava velocemente, lo straniero è stato bloccato dagli operatori e sottoposto a perquisizione personale.

Nel corso del controllo sono stati rinvenuti 13 involucri di plastica termosaldati contenenti cocaina per un peso di circa 9 grammi, 90 grammi di hashish e una somma di denaro contante, probabile provento dell'attività illecita.

L'uomo, già noto agli operatori in quanto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condotto presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito. All'esito delle verifiche è risultato anche irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, nonché sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in quanto era stato arrestato qualche giorno prima dai militari della stazione Carabinieri di Avezzano.

Lo stesso è stato nuovamente arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e tradotto presso la locale casa circondariale su disposizione del Pubblico Ministero di turno. All'Autorità Giudiziaria verrà inoltre richiesto il nulla osta per l'espulsione dal territorio nazionale.