La Polizia di Stato de L'Aquila, nella giornata di ieri 17 novembre, ha arrestato un uomo per stalking ed estorsione. Il personale del Commissariato di P.S. di Avezzano ha dato esecuzione a un'ordinanza di carcerazione emessa dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di un cittadino italiano, responsabile dei reati ai danni di un anziano residente ad Avezzano.

Da svariati mesi l'uomo avanzava richieste di denaro alla vittima, minacciando gravi ripercussioni in caso di rifiuto e, in più occasioni, molestandola e ingenerando in essa timore per la propria incolumità e per quella dei familiari. Le indagini, condotte dalla Procura e avviate da una denuncia presentata al Commissariato, hanno portato alla condanna del responsabile a oltre tre anni di reclusione.

L'uomo, inizialmente resosi irreperibile, è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Anticrimine e, dopo le incombenze di rito in presenza del difensore di fiducia, tradotto presso la Casa Circondariale di Avezzano.