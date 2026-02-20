Frase del giorno

Forza Italia dice "No" a Luciani

Amministrative Francavilla. Il centrodestra si divide in vista del voto: la sindaca Russo verso il "bis"?

Forza Italia dice "No" a Luciani

Come per Chieti, anche per il comune di Francavilla è tempo di "grandi manovre" in vista delle imminenti elezioni amministrative. Fratelli d'Italia e Lega, per tramite dei consiglieri Giovanni Cappelletti e Giovanni Angelucci, hanno dato il via libera al sostegno alla candidatura dell'avvocato Antonio Luciani, già primo cittadino della ridente cittadina costiera teatina. Ma c'è un problema. Forza Italia, per mezzo del rappresentante consigliere regionale Daniele D'Amario, ha bocciato l'iniziativa politica rivendicando le scelte passate di Luciani, rientrato nell'area del centrodestra, con un post Facebook implacabile. Il vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo ha parlato di "coerenza non barattabile" evidentemente risentito dal comportamento dei protagonisti di questa iniziativa. Ma ciò significa anche che il centrodestra andrà diviso al voto di tarda primavera e, dunque, ciò potrebbe rappresentare un vantaggio per la sindaca uscente Luisa Russo, che ha già ottenuto il via libera alla ricandidatura "bis" da tutto il centrosinistra. Ovviamente la situazione non è ancora definita perché sappiamo bene che in politica vale tutto ed il contrario di tutto: nulla e' impossibile, nemmeno un clamoroso dietrofront

 

