Frana Ibisco a Città Sant’Angelo: partiti i lavori da 215mila euro per la messa in sicurezza

Sono iniziati questa settimana i lavori per la messa in sicurezza della frana che interessa la zona retrostante del centro commerciale Ibisco a Città Sant’Angelo. Le attività si sono rese necessarie in seguito agli smottamenti che si sono registrati tra marzo e aprile, quando parte del costone ha ceduto sotto i colpi delle forti piogge.

Da quel momento l’Amministrazione si è immediatamente attivata per intervenire fin da subito, prima con la delimitazione della carreggiata dedicata al transito dei mezzi, poi con una serie di sopralluoghi condotti insieme al Genio Civile, volti a valutare lo stato della frana, quindi con la richiesta alla Regione Abruzzo della somma necessaria alle attività di messa in sicurezza.

A seguito di tali attività, dalla Regione è arrivato l’importo di 215mila euro, con il quale è stato possibile dare avvio alle operazioni. Operazioni che prevedono la messa in sicurezza della strada, del costone e del tubo di scolo delle acque bianche.

L’intervento dovrebbe andare avanti per circa 60 giorni, restituendo al termine una viabilità confortevole e sicura per le tante attività presenti in quella zona e che la utilizzano quotidianamente.

“Ci siamo immediatamente attivati per mettere in sicurezza la frana che ha interessato la parte retrostante del centro commerciale Ibisco” spiega il Sindaco Matteo Perazzetti. “Dopo i sopralluogo e la delimitazione della carreggiata, sono andato personalmente a L’Aquila per parlare con la Protezione Civile e chiedere i fondi necessari per l’intervento. La concessione della somma da parte della Regione Abruzzo, che ringrazio, è stato il passaggio conclusivo che ci ha consentito di procedere all’affidamento dei lavori, iniziati in settimana”. Poi conclude: “L’immediatezza con cui siamo riusciti a rispondere all’emergenza è stata fondamentale per arrivare alla risoluzione nel breve periodo. Questo è il modo con cui lavora l’Amministrazione e con cui continuerà a farlo, per rispondere ad eventi, anche imprevisti, che possono presentarsi, su tutto il territorio comunale”.