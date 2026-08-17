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Fossacesia, pugno al volto dopo una lite fuori da un locale: ferito un 50enne

L’uomo, intervenuto per riportare a casa i figli, è finito in ospedale. Identificato dai carabinieri un 19enne, accusato di lesioni personali

Fossacesia, pugno al volto dopo una lite fuori da un locale: ferito un 50enne

Erano da poco passate le 4 del mattino quando, all’esterno di un noto locale sul lungomare di Fossacesia, è scoppiata una lite tra alcuni ragazzi. La serata dj set era terminata da circa un’ora, ma un gruppo di giovani si era trattenuto fuori dalla struttura.

A intervenire è stato il padre di uno dei ragazzi coinvolti, un cinquantenne di Lanciano arrivato per accompagnare a casa i figli. La discussione si sarebbe rapidamente trasformata in uno scontro, culminato con un pugno al volto che ha fatto cadere l’uomo a terra.

A sferrare il colpo sarebbe stato un 19enne di Fossacesia, identificato dai carabinieri insieme agli altri presenti. Nei suoi confronti potrebbe scattare una denuncia per lesioni personali.

Il cinquantenne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Restano da chiarire le cause che hanno fatto scattare la lite. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella secondo cui il figlio del ferito sarebbe intervenuto per difendere la sorella minorenne, ma l’eventualità deve ancora essere verificata.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Ortona, coordinati dalla Procura di Lanciano. In assenza di telecamere di videosorveglianza nella zona, saranno decisive le testimonianze delle persone presenti.

Tags: Fossacesia Locale Litigio Padre Ospedale Lesioni Denunciato Ultime notizie

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