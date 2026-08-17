Due pazienti in Rianimazione a Pescara: condizioni gravi e prognosi

Restano gravi le condizioni dei due pazienti coinvolti in distinti casi di cronaca e attualmente ricoverati nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Pescara. Per entrambi i medici mantengono la prognosi riservata. A comunicarlo è la Asl di Pescara, che fa sapere come eventuali aggiornamenti saranno trasmessi direttamente ai giornalisti che stanno seguendo i casi e diffusi attraverso i canali ufficiali, qualora si verifichino variazioni significative nelle condizioni cliniche. L’azienda sanitaria segnala inoltre la circolazione di informazioni false, in particolare riguardo alla presunta morte del papà di Lanciano colpito da un pugno a Fossacesia marina. La dottoressa Zocaro e i suoi collaboratori, sottolinea la Asl, sono infatti impegnati nell’assistenza ai pazienti con estremo rigore. L’invito è a rispettare il lavoro del personale sanitario, oltre alla dignità e alla riservatezza dei pazienti e dei loro familiari.