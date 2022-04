Fonometro: cos'è e quali sono i suoi campi di applicazione

Nell'ambito della misurazione dei rumori, il fonometro garantisce la rilevazione precisa in svariati ambienti di lavoro e non. Portatili, con livelli di frequenza diversi, resistenti a diversi range di temperatura e con display chiari e user friendly, i fonometri vanno calibrati per restituire dati sempre precisi e restituiscono le misurazioni in decibel, che è l'unità di misura preposta per i suoni. Qualunque sia l'applicazione, questi dispositivi andrebbero sempre acquistati da rivenditori che abbiano esperienza nel settore e possano garantire un servizio sicuro e puntuale. In tal senso, il fonometro online di Rs Italia, player di riferimento nella fornitura di strumentazioni e articoli tecnici di qualità, è uno dei più richiesti dagli utenti in quanto garantisce elevate prestazioni.

Tipologie di fonometro

Il fonometro è costituito da un corpo principale con display LCD e un microfono che può essere completato da prolunga per raggiungere meglio la fonte del suono. I dati e i grafici relativi, poi, si possono trasmettere ad altri dispositivi per raccogliere misurazioni diverse, stabilendo statistiche o range da stabilire nel tempo. Sullo stesso schermo si possono richiamare anche registrazioni precedenti.

Laddove la misurazione dei decibel debba risultare estremamente precisa occorre optare per un fonometro di classe I, che rileva persino i rumori più sottili; in ambienti più rumorosi ove tale precisione sia superflua, ne può invece essere sufficiente uno di classe II. Si definisce ponderazione, invece, la gamma di suoni che è possibile misurare con il fonometro: le frequenze A e C sono riferibili a suoni che possono essere chiaramente percepiti dall'orecchio umano, e che possono andare dai 20 HZ agli oltre 20 KHZ; più completi sono invece i fonometri in classe Z, che arrivano a percepire nell'ambiente suoni a frequenze non rilevabili altrimenti.

I migliori fonometri si possono regolare per percepire suoni in ognuna di queste classi, a seconda degli usi e delle necessità del momento, e possono indicare se la frequenza non è sufficientemente apprezzabile per restituire un dato. I materiali impiegati sono resistenti come l'ABS e spesso il dispositivo viene fornito dal venditore completo di custodia anti-urto.

Applicazione del fonometro

Il fonometro, di fatto, rileva e registra rumori ambientali sia interni che esterni, mentre il dosimetro viene più che altro impiegato per stabilire a quale range di suono è esposta una persona: ciò diventa fondamentale per comprendere il livello di inquinamento acustico generale o personale, così da poter intervenire tempestivamente in un cantiere, in un ufficio, in uno spazio adibito a un concerto o all'interno di una catena di montaggio ove siano presenti diversi macchinari.

In entrambi i casi, sono presenti batteria di lunga durata, ricaricabile e non, che consentono misurazioni molteplici senza interruzioni (anche fino a 70 ore), e regolazione facile che avviene tramite un cacciavite dedicato. Di solito le temperature sopportate dai fonometri possono andare da un minimo di - 10 gradi centigradi a un massimo di 50, con eccezioni a seconda delle esigenze.

Le certificazioni ISO, da considerare scrupolosamente prima dell'acquisto e indicate dai migliori rivenditori, garantiscono la precisione dell'apparecchiatura nei vari campi d'applicazione, nonché software compatibili con qualsiasi dispositivo aggiuntivo su cui si vogliano riversare i dati raccolti. Non solo, ma viene spesso anche inclusa la Dichiarazione di Conformità ROhS, che limita l'uso di materiali che per legge non devono superare determinati livelli: ad esempio il piombo, il cadmio, il mercurio e ftalati di vario genere.

Tutte queste caratteristiche, se unite anche a schede tecniche esaustive e foto descrittive, consentono all'utenza di acquistare fonometri e dosimetri anche online avendo la certezza di aggiudicarsi dispositivi ai più alti livelli per qualsiasi campo di applicazione.