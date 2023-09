Gifting campaign: cosa sono e qual è il segreto della loro efficacia

Una gifting campaign è uno strumento di marketing a medio e lungo termine di particolare efficacia che si basa sulla distribuzione gratuita di gadget personalizzati per attrarre e fidelizzare clienti.

La logica dietro questa semplice, ma efficace strategia non è particolarmente complessa; il concetto è che tutti amano ricevere qualcosa gratuitamente, e il ricevere in dono un oggetto promozionale, soprattutto se utile o originale, crea un legame positivo tra il destinatario e il marchio o l'azienda che offre il regalo.

Diversamente da altre strategie di marketing, che una volta andavano per la maggiore e che adesso sono meno attrattive, le gifting campaign sono sempre più apprezzate ed è in costante aumento il numero delle aziende, di qualsiasi dimensione, che le utilizza come mezzo promozionale; del resto, gli studi dimostrano che i gadget personalizzati sono il mezzo più efficace per indurre i clienti a un secondo contatto con l’azienda.

Gifting campaign : esempi pratici di gadget personalizzati

Per comprendere meglio l’efficacia delle gifting campaign può essere utile fare alcuni esempi pratici, molto diversi fra loro, di gadget personalizzati, descrivendo quella che può essere la loro funzione in una specifica situazione:

• p enne B IC p ersonalizzate : l a penna è uno strumento quotidiano che viene utilizzato in molteplici contesti, dal lavoro alla scuola. Le penne BIC personalizzate con il logo o altre indicazioni relative all’azienda sono perfette per conferenze, fiere o seminari. Ogni volta che il destinatario del dono userà la penna, visualizzerà il brand e avrà una sorta di promemoria costante.

• Borse di tela personalizzate : s ostenibili e di tendenza, le borse di tela personalizzate sono ideali per campagne ecologiche o eventi all'aperto. Sono perfette per fiere, negozi al dettaglio o eventi di sensibilizzazione ambientale. Ogni volta che vengono riutilizzate, amplificano la visibilità del marchio presso il pubblico.

• Chiavette USB con luci a LED : o ltre a essere pratiche, le chiavette USB con luci a LED offrono un tocco di originalità. Sono ideali per presentazioni aziendali, lanci di nuovi prodotti tech o fiere di elettronica , ma in un mondo sempre più tecnologico possono risultare utilissime in qualsiasi altro contesto .

• Borracce di metallo personalizzate : sono il gadget perfetto per promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile, le borracce di metallo sono ideali per eventi sportivi, campeggi aziendali o campagne di benessere sul posto di lavoro.

• Portadocumenti personalizzati : sono un’ottima scelta per professionisti, studenti o viaggiatori ; i portadocumenti con marchio aziendale sono l'ideale per seminari, formazioni aziendali o eventi di networking. Contribuiscono a organizzare meglio e al tempo stesso promuovere il brand.

• Zaini personalizzati : rappresentano un altro strumento di marketing potente e versatile. Pensiamo a uno studente universitario che porta con sé uno zaino personalizzato ; ogni giorno questo oggetto viene esposto a centinaia di altri studenti e non solo , rendendolo una sorta di " billboard " mobile. Gli zaini, oggetti funzionali e utilizzati da diverse fasce d'età, offrono tra l’altro una grande superficie per il branding, rendendoli ideali per trasmettere un messaggio o un logo in modo particolarmente efficace .

• Orologi personalizzati : e leganti e sempre utili, gli orologi personalizzati sono un regalo prezioso per eventi aziendali di alto livello, anniversari aziendali o come premi di riconoscimento per importanti obiettivi raggiunti . Ogni sguardo all'orologio si trasforma in un promemoria del marchio .

Gifting campaign : visibilità del brand e legam e emotiv o

Il primo e più ovvio obiettivo delle gifting campaign è quello di aumentare la visibilità del marchio. Ma c'è di più. Queste campagne promozionali mirano anche a creare un legame emotivo con il destinatario del dono, rafforzare la fedeltà al brand, incentivare l'acquisto e generare un passaparola positivo. Inoltre, i gadget personalizzati promozionali servono come un costante promemoria della presenza dell'azienda nella vita quotidiana del destinatario.

Gifting campaign : non solo marketing aziendale

Sebbene siano comunemente associate alle imprese e alla pubblicità dei loro prodotti, le gifting campaign possono risultare uno strumento particolarmente efficace anche in altri contesti, non solo per il marketing aziendale. Per esempio, gli organizzatori di eventi benefici possono prenderle in considerazione per ringraziare i donatori con utili e pratici gadget personalizzati, mentre coloro che organizzano eventi sportivi, tanto per fare un altro esempio pratico, possono utilizzare gadget personalizzati come premi o come strumento di sensibilizzazione per una determinata causa. Le raccolte fondi e le fiere possono utilizzare gli omaggi per attirare visitatori o sostenitori. E, sorprendentemente, determinati gadget possono essere sfruttati anche nei matrimoni; si immagini, per esempio, una borraccia personalizzata come ricordo di un matrimonio celebrato in montagna oppure una chiavetta USB con le foto degli sposi e di momenti passati insieme.

Una riflessione finale

Le gifting campaign sono uno strumento di marketing decisamente efficace e caratterizzato da una grandissima versatilità. Che si tratti di aumentare la consapevolezza del marchio, di ringraziare i clienti per la loro fedeltà o di celebrare occasioni speciali, i gadget personalizzati offrono un modo tangibile per creare un impatto duraturo sul destinatario del dono. Dalle campagne pubblicitarie ai matrimoni, l'arte del dare è più che mai al centro dell'attenzione.