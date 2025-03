Fissata la data dei funerali di Francesca Ferrari

Si è concluso nel primo pomeriggio l'esame autoptico, eseguito dal medico legale Cristian D'Ovidio, sul corpo di Francesca Ferrari, la 55enne pescarese, tragicamente scomparsa in seguito ad un incidente stradale avvenuto in A25. La donna era in sella alla moto guidata dal marito e stavano tornando verso casa dopo un'uscita con amici. All'altezza del km 146, nei pressi del casello di Popoli, il tragico incidente, mentre la coppia stava tornando verso Pescara.

Una famiglia segnata da terribili tragedie nel giro di un lustro: prima la scomparsa del figlio Lorenzo a 25 anni, due anni fa il figlio Marco, 19 anni, deceduto in seguito ad un incidente sullo scooter, a causa uno scontro con un mezzo della raccolta rifiuti. Domenica l'ennesima straziante tragedia per la famiglia di Lucio Di Giovanni, noto armatore pescarese, con la scomparsa dell'amata moglie. Da poco i coniugi era diventati nonni con l'arrivo della nipotina Bianca.

Subito dopo l'esame il corpo è stato restituito alla famiglia che ha fissato la data dell'ultimo saluto che si terrà giovedì mattina, alle 10.30 nella chiesa del Santuario Cuore Immacolato di Maria, in via Vespucci a Pescara.