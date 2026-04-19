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Fine emergenza idrica. Aca: "Guardiamo al futuro"

L'azienda comprensoriale acquedottistica traccia un bilancio dei lavori appena terminati sull'efficientamento delle reti idriche

Fine emergenza idrica. Aca: "Guardiamo al futuro"

A conclusione dei giorni complessi legati all’interruzione del servizio idrico, ACA S.p.A. traccia un bilancio delle attività svolte e guarda al progressivo ritorno alla normalità su tutto il territorio servito. La presidente Giovanna Brandelli afferma: “È stato un intervento straordinario per dimensioni e complessità, che ha coinvolto centinaia di migliaia di cittadini e squadre tecniche impegnate senza sosta. Oggi possiamo dire che il sistema ha retto e che abbiamo posto le basi per un servizio più efficiente, ma resta fondamentale evitare sprechi e utilizzare l’acqua con responsabilità. Durante i giorni di chiusura abbiamo garantito una gestione continua dell’emergenza, intervenendo sulla rete e sulle infrastrutture, effettuando monitoraggi costanti della qualità dell’acqua in collaborazione con le ASL, assicurando l’attivazione e la distribuzione di autobotti sul territorio e fornendo aggiornamenti puntuali alla cittadinanza. Un lavoro intenso che ha consentito di affrontare criticità strutturali e migliorare l’efficienza complessiva del servizio, anche in termini di riduzione delle perdite e maggiore affidabilità della rete. Rivolgiamo un sentito ringraziamento - conclude la presidente Brandelli - alle ASL di Pescara, ASL di Teramo e ASL Lanciano Vasto Chieti, all’ARPA Abruzzo, alle Prefetture, ai sindaci, alle forze dell’ordine e soprattutto ai cittadini, per la collaborazione, la pazienza e il senso di responsabilità dimostrati durante tutta la fase emergenziale”.

Il direttore generale Marco Santedicola aggiunge: “Un grazie sincero va a tutte le squadre operative, ai dipendenti ACA e a tutte quelle donne e quegli uomini che hanno lavorato in maniera sinergica, giorno e notte, per la riuscita dell’intervento. È grazie al loro impegno, alla loro professionalità e al loro senso di responsabilità che oggi possiamo restituire un servizio più sicuro ed efficiente ai territori. Oggi, con il ripristino della piena potabilità e del servizio, si apre una nuova fase: l’obiettivo è continuare a investire e lavorare per un sistema idrico sempre più moderno, efficiente e sicuro su tutte le reti”.



A Pescara, fino a domani, ACA ha lasciato attive le autobotti fisse a supporto della cittadinanza, posizionate in Piazza Italia, Piazza Duca degli Abruzzi, Parcheggio Antistadio, Largo Madonna dei Sette Dolori e via San Luigi Orione.

Tags: lavori lavori aca emergenza idrica Acqua

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