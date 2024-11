Acqua, l’emergenza idrica continuerà fino a Natale

Continua l’emergenza idrica nel Pescarese dove i serbatoi sono a secco perché continua la crisi climatica e le reti colabrodo disperdono circa la metà dell’acqua potabile destinata alle utenze private. A Pescara, così come nei comuni della provincia serviti dalla condotta Tavo e dalla condotta Giardino, i rubinetti verrano chiusi dalle ore 22 alle ore 6 fino al 3 dicembre 2024. Ma questa ‘soluzione’, che é stata adottata all’inizio dell’estate scorsa, non affronta i reali problemi delle nostre reti idriche. Ovviamente i cittadini pescaresi e non che non dispongono di autoclave sono costretti a trovare delle alternative, come accumulare riserve di acqua per esempio. Ma secondo le previsioni questo fastidio durerà fino a Natale e poi ancora, perché come abbiamo scritto il vero problema non è stato affrontato: riparare le condotte vecchie!