Il cordoglio per la morte dell’ex presidente dell Pescara Calcio, Giuseppe Adolfo De Cecco, é presente ovunque sui social dei tifosi pescaresi e dei cittadini del capoluogo adriatico. La Pescara Calcio ha diffuso una nota stampa in cui “con profondo dolore apprendiamo della scomparsa dell’ex presidente del Pescara, Giuseppe Adolfo De Cecco, per tutti don Beppe. Figura fondamentale nella storia del Delfino, grazie alla sua iniziativa il Pescara seppe rialzarsi in uno dei momenti più bui della propria storia. La tifoseria biancazzurra lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine.