“Figura fondamentale nella storia del Delfino“

Il cordoglio dei tifosi biancazzurri sui social è commovovente. Pescara Calcio in campo col lutto al braccio per ricordare e ringraziare Giuseppe Adolfo De Cecco

Il cordoglio per la morte dell’ex presidente dell Pescara Calcio, Giuseppe Adolfo De Cecco, é presente ovunque sui social dei tifosi pescaresi e dei cittadini del capoluogo adriatico. La Pescara Calcio ha diffuso una nota stampa in cui “con profondo dolore apprendiamo della scomparsa dell’ex presidente del Pescara, Giuseppe Adolfo De Cecco, per tutti don Beppe. Figura fondamentale nella storia del Delfino, grazie alla sua iniziativa il Pescara seppe rialzarsi in uno dei momenti più bui della propria storia. La tifoseria biancazzurra lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine.
La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani porgono le più sincere condoglianze alla famiglia De Cecco. Ciao don Beppe.”. Stasera all’Adriatico, contro il Sudtirol, giocherà certamente con il lutto al braccio ed è altrettanto chiaro che gli ultras biancazzurri organizzeranno qualcosa di speciale per ricordare e ringraziare l’uomo del riscatto. 
