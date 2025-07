Ferrante chiede le dimissioni “immediate” dei Ministri Salvini e Locatelli

L’Associazione Carrozzine Determinate, attraverso il presidente Cav. Claudio Ferrante, chiede con forza e urgenza le dimissioni immediate dei Ministri Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti) e Alessandra Locatelli (Disabilità), per grave negligenza istituzionale e mancata vigilanza sull’operato dell’Agenzia ANSFISA, responsabile del recente rilascio del nulla osta tecnico per l’apertura al pubblico del Filobus sulla Strada Parco di Pescara.

“Il paradosso - si legge nella nota stampa - è che tale autorizzazione è stata concessa nonostante evidenti violazioni delle norme sull’accessibilità, come previsto dal D.P.R. 236/1989 – normativa emanata dallo stesso Ministero oggi guidato dal Ministro Salvini. A seguito del collaudo tecnico, non solo non sono state eliminate le barriere architettoniche esistenti, ma ne sono state realizzate di nuove: pali con telecamere sono stati posizionati nel mezzo dei marciapiedi in Via Cavour, Via Gioberti e all’altezza di Via Cadorna, rendendo impraticabili i percorsi pedonali e mettendo a serio rischio la sicurezza delle persone con disabilità. Questi ostacoli impediscono il transito di una carrozzina, al punto da non consentire nemmeno la manovra per tornare indietro, con il rischio concreto di cadere sulla carreggiata del mezzo pubblico. Tutto questo avviene in clamorosa contraddizione con le dichiarazioni ufficiali dei Ministri Salvini e Locatelli, che solo pochi mesi fa – il 29 luglio 2024, presso il MIT – annunciavano con enfasi la nascita di un Tavolo Tecnico Permanente per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sottolineando la volontà di modernizzare le norme e garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici alle persone con disabilità”. Ma alle parole non sono seguiti i fatti. “Anzi - sottolinea Ferrante - i fatti smentiscono le parole: il collaudo tecnico della Strada Parco rappresenta un grave fallimento istituzionale, che dimostra l’assenza di controllo, di coerenza e di rispetto dei diritti fondamentali delle persone con disabilità. Quest’ultime vorrebbero anche poter utilizzare il mezzo pubblico presente sul tracciato in sicurezza, ma ciò è reso impossibile dal mancato rispetto delle norme”. Per questi motivi, l’Associazione Carrozzine Determinate chiede le dimissioni immediate dei Ministri Salvini e Locatelli, senza se e senza ma.