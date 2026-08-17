“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Ferragosto, sicurezza rafforzata nel Pescarese
Dopo gli eventi di Pescara e Montesilvano, confermata l’attenzione sul territorio anche nei giorni di maggiore afflusso. In autunno previsti nuovi servizi per gli appuntamenti sportivi
Alla vigilia di Ferragosto, il prefetto di Pescara, dottor Carnevale, ha rivolto un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali impegnati ogni giorno nelle attività di prevenzione, controllo del territorio e tutela della sicurezza pubblica. La stagione estiva, caratterizzata da un significativo afflusso di visitatori soprattutto nelle località costiere, ha richiesto un rafforzamento dei servizi di vigilanza. A questo si è aggiunto il lavoro legato ai numerosi eventi culturali, spettacoli, manifestazioni e concerti organizzati sul territorio provinciale. Tra gli appuntamenti più impegnativi vengono ricordati La Notte dei Serpenti, ospitata a Pescara il 25 luglio, e il concerto di Jovanotti, svolto a Montesilvano il 12 agosto. Entrambi gli eventi hanno richiamato migliaia di persone e hanno richiesto un articolato dispositivo di sicurezza, con interventi per la gestione dei flussi, il controllo del territorio, la regolazione della viabilità e il presidio delle aree interessate.
Secondo quanto sottolineato dalla Prefettura, la particolarità degli eventi è stata rappresentata dal loro svolgimento in contesti cittadini, e non all’interno di impianti sportivi o spazi destinati esclusivamente alle grandi manifestazioni. È stato quindi necessario conciliare le esigenze di sicurezza con la piena fruibilità degli spazi urbani da parte dei residenti.
La pianificazione è stata definita attraverso i Tavoli Tecnici coordinati dalla Questura, nell’ambito del modello di intervento integrato delineato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il costante raccordo tra le istituzioni e le diverse componenti operative ha consentito di predisporre servizi calibrati e di garantire una presenza adeguata delle forze di polizia, oltre a una pronta capacità di intervento. Il prefetto ha espresso apprezzamento per il lavoro della Questura, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. I Carabinieri hanno assicurato una presenza capillare attraverso i servizi di prossimità e vigilanza, mentre le Fiamme Gialle hanno fornito il proprio contributo specialistico nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria.
Nel comunicato viene riconosciuto il ruolo svolto da tutte le articolazioni della Questura e dalle specialità delle Forze di Polizia, tra cui Polizia Stradale, Polizia di Frontiera, Polizia Ferroviaria, Carabinieri Forestali e reparti territoriali e radiomobili.
Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Guardia Costiera e al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, impegnati nel presidio delle aree marittime e costiere, nel soccorso in mare, nei controlli sulla sicurezza della navigazione e nella tutela dell’ambiente marino. Particolare riconoscimento è stato inoltre riservato ai Vigili del Fuoco, impegnati in un’intensa attività di soccorso, anche a causa dei numerosi incendi registrati sul territorio. Il loro lavoro, spesso svolto in condizioni difficili e rischiose, è stato definito fondamentale per la protezione delle persone, delle abitazioni, delle attività e del patrimonio ambientale.
Il prefetto ha quindi ringraziato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, il personale sanitario, gli operatori dell’emergenza, la Protezione Civile e il volontariato, sottolineando il contributo garantito anche durante il periodo estivo e nelle giornate festive.
Controlli intensificati anche a Ferragosto
L’attenzione delle strutture impegnate nella sicurezza resterà alta anche durante la pausa ferragostana. L’obiettivo è garantire condizioni adeguate a cittadini e turisti che trascorreranno le festività nelle località del territorio, parteciperanno agli eventi o vivranno gli spazi pubblici. «La sicurezza di un territorio – ha dichiarato il prefetto – è il risultato di un lavoro quotidiano, coordinato e condiviso, che trova nelle Forze dell’Ordine un presidio fondamentale a tutela della comunità».
L’attività di prevenzione e vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi, con particolare attenzione al calendario autunnale. Tra gli appuntamenti che richiederanno nuove misure di pianificazione e sicurezza figura l’avvio del campionato di calcio, insieme agli altri eventi sportivi in programma.