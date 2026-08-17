Ferragosto, sicurezza rafforzata nel Pescarese

Alla vigilia di Ferragosto, il prefetto di Pescara, dottor Carnevale, ha rivolto un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali impegnati ogni giorno nelle attività di prevenzione, controllo del territorio e tutela della sicurezza pubblica. La stagione estiva, caratterizzata da un significativo afflusso di visitatori soprattutto nelle località costiere, ha richiesto un rafforzamento dei servizi di vigilanza. A questo si è aggiunto il lavoro legato ai numerosi eventi culturali, spettacoli, manifestazioni e concerti organizzati sul territorio provinciale. Tra gli appuntamenti più impegnativi vengono ricordati La Notte dei Serpenti, ospitata a Pescara il 25 luglio, e il concerto di Jovanotti, svolto a Montesilvano il 12 agosto. Entrambi gli eventi hanno richiamato migliaia di persone e hanno richiesto un articolato dispositivo di sicurezza, con interventi per la gestione dei flussi, il controllo del territorio, la regolazione della viabilità e il presidio delle aree interessate.



Secondo quanto sottolineato dalla Prefettura, la particolarità degli eventi è stata rappresentata dal loro svolgimento in contesti cittadini, e non all’interno di impianti sportivi o spazi destinati esclusivamente alle grandi manifestazioni. È stato quindi necessario conciliare le esigenze di sicurezza con la piena fruibilità degli spazi urbani da parte dei residenti.



La pianificazione è stata definita attraverso i Tavoli Tecnici coordinati dalla Questura, nell’ambito del modello di intervento integrato delineato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il costante raccordo tra le istituzioni e le diverse componenti operative ha consentito di predisporre servizi calibrati e di garantire una presenza adeguata delle forze di polizia, oltre a una pronta capacità di intervento. Il prefetto ha espresso apprezzamento per il lavoro della Questura, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. I Carabinieri hanno assicurato una presenza capillare attraverso i servizi di prossimità e vigilanza, mentre le Fiamme Gialle hanno fornito il proprio contributo specialistico nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria.



Nel comunicato viene riconosciuto il ruolo svolto da tutte le articolazioni della Questura e dalle specialità delle Forze di Polizia, tra cui Polizia Stradale, Polizia di Frontiera, Polizia Ferroviaria, Carabinieri Forestali e reparti territoriali e radiomobili.



Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Guardia Costiera e al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, impegnati nel presidio delle aree marittime e costiere, nel soccorso in mare, nei controlli sulla sicurezza della navigazione e nella tutela dell’ambiente marino. Particolare riconoscimento è stato inoltre riservato ai Vigili del Fuoco, impegnati in un’intensa attività di soccorso, anche a causa dei numerosi incendi registrati sul territorio. Il loro lavoro, spesso svolto in condizioni difficili e rischiose, è stato definito fondamentale per la protezione delle persone, delle abitazioni, delle attività e del patrimonio ambientale.



Il prefetto ha quindi ringraziato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, il personale sanitario, gli operatori dell’emergenza, la Protezione Civile e il volontariato, sottolineando il contributo garantito anche durante il periodo estivo e nelle giornate festive.

Controlli intensificati anche a Ferragosto



L’attenzione delle strutture impegnate nella sicurezza resterà alta anche durante la pausa ferragostana. L’obiettivo è garantire condizioni adeguate a cittadini e turisti che trascorreranno le festività nelle località del territorio, parteciperanno agli eventi o vivranno gli spazi pubblici. «La sicurezza di un territorio – ha dichiarato il prefetto – è il risultato di un lavoro quotidiano, coordinato e condiviso, che trova nelle Forze dell’Ordine un presidio fondamentale a tutela della comunità».



L’attività di prevenzione e vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi, con particolare attenzione al calendario autunnale. Tra gli appuntamenti che richiederanno nuove misure di pianificazione e sicurezza figura l’avvio del campionato di calcio, insieme agli altri eventi sportivi in programma.