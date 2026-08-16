Patenti stracciate a Ferragosto per guida in stato di ebbrezza

Controlli straordinari del territorio in occasione dei festeggiamenti di Ferragosto. Il Comando provinciale dei Carabinieri di Pescara, insieme ai Reparti speciali e alle articolazioni del Gruppo Forestale, ha potenziato i servizi di prevenzione e repressione dei reati nel capoluogo adriatico e nell’intera provincia. L’attività ha interessato soprattutto le aree della movida, i principali snodi stradali, le stazioni ferroviarie – inserite nell’area a vigilanza rafforzata prevista dall’ordinanza del prefetto – e il litorale, caratterizzato dall’elevata presenza di turisti.



La sicurezza dei bagnanti e della navigazione è stata assicurata, in particolare durante le ore pomeridiane, anche attraverso l’impiego della motovedetta dei Carabinieri. Sul territorio hanno operato inoltre pattuglie automontate ed equipaggi dotati delle e-bike recentemente assegnate. Nei piccoli centri e nelle frazioni, il presidio è stato garantito dalle Stazioni dei Carabinieri, con particolare attenzione alla prevenzione dei furti nelle abitazioni e delle truffe ai danni degli anziani. I controlli alla circolazione stradale, effettuati lungo le principali vie di accesso ai centri urbani e agli eventi di maggiore aggregazione, hanno portato all’individuazione di diversi automobilisti con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Complessivamente, tre persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Quattro soggetti sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre sette patenti di guida sono state ritirate.



A Pescara, la Sezione Radiomobile ha denunciato in stato di libertà un 40enne italiano, residente in zona, ritenuto responsabile di un furto aggravato. L’uomo sarebbe stato sorpreso all’interno di uno stabilimento balneare dopo aver asportato il fondo cassa.

I Carabinieri della Stazione Pescara Scalo hanno invece denunciato un 27enne straniero, senza fissa dimora, ritenuto coinvolto, insieme a un’altra persona, in un episodio di lesioni personali aggravate.



A Montesilvano, i militari della locale Stazione, insieme al personale della Sezione Radiomobile, hanno arrestato un 29enne di nazionalità dominicana, già conosciuto dalle forze di polizia, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo si trovava sulla spiaggia libera in evidente stato di agitazione, presumibilmente legato all’assunzione di alcol, e avrebbe infastidito i passanti.

La Sezione Radiomobile ha inoltre denunciato in stato di libertà una 34enne ucraina per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta. La donna, dopo aver malmenato il compagno, avrebbe inveito contro i militari intervenuti. Denunciato anche un 33enne italiano, già noto alle forze di polizia, per lesioni, minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, dopo una discussione con il coniuge, avrebbe aggredito i militari. Nei suoi confronti è stata contestata anche l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, poiché sottoposto alla misura dell’affidamento in prova.