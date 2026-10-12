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Ferisce il fratello al collo con un coltello: arrestato 61enne per tentato omicidio

La lite in una casa di Catignano è degenerata in un’aggressione. Feriti anche la madre, intervenuta per separare i due uomini, e l’aggressore, ricoverato in psichiatria e a disposizione della legge

Ferisce il fratello al collo con un coltello: arrestato 61enne per tentato omicidio

Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Penne con l’accusa di tentato omicidio aggravato ai danni del fratello. L’episodio è avvenuto ieri sera in un’abitazione di Catignano, dove una discussione familiare sarebbe degenerata in un’aggressione con un coltello da cucina.

Secondo la ricostruzione dei militari, il 61enne avrebbe colpito il fratello al collo durante una lite scoppiata per futili motivi. Anche l’anziana madre, intervenuta per separare i due uomini, è rimasta ferita in modo lieve.

Il fratello aggredito è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. Le sue condizioni non destano preoccupazione: non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Rosciano e Catignano, insieme ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Penne, dopo una segnalazione al numero di emergenza 112. Durante il sopralluogo nell’abitazione è stato sequestrato il coltello da cucina ritenuto utilizzato nell’aggressione.

Il 61enne è stato accompagnato all’ospedale di Pescara per gli accertamenti sanitari. A seguito della valutazione medica è stato disposto il ricovero nel reparto di psichiatria, dove l’uomo rimane affidato alle cure dei sanitari e a disposizione dell’autorità giudiziaria.

 

Tags: Tentato omicidio catignano ultime notizie fratello madre

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