Eventi di Capodanno 2025–2026: Gianna Nannini, Irama e Fiamma Olimpica

“Pescara è pronta a vivere un Capodanno straordinario, con appuntamenti imperdibili, gratuiti per il pubblico, organizzati dal Comune”. Queste le parole del sindaco, Carlo Masci, in vista degli appuntamenti dei prossimi giorni.

"Mercoledì, 31 dicembre 2025, a partire dalle ore 22:00, Pescara vivrà la notte di San Silvestro con il concerto (ingresso libero) di Gianna Nannini", annuncia l'assessore agli Eventi Alfredo Cremonese. "La rockstar italiana dei successi come “Sei nell’anima”, “America”, “Bello e impossibile”, “I maschi” e molte altre canzoni intramontabili, salirà sul palco dell’ex area di risulta (lato nord, di fianco ai silos della vecchia stazione ferroviaria) per un concerto indimenticabile. Il concerto inizierà alle 22:00 per terminare a mezzanotte, con l’arrivo del nuovo anno. Dalle 00:15, poi, la notte di divertimento andrà avanti con lo show del gruppo musicale pescarese, Scena Muta, sempre molto applaudito.

“Giovedì primo gennaio 2026, invece - prosegue Cremonese - sarà la volta del live showcase di Irama. Il cantante dei successi “Ovunque sarai”, “Ex”, “Mediterranea”, “Nera” e altre canzoni che hanno fatto ballare tanti italiani, salirà sempre sul palco dell’ex area di risulta, a partire dalle ore 19:00”.

Il 2 gennaio 2025, poi, Pescara sarà protagonista del passaggio della Fiamma Olimpica, con l'accensione del braciere in piazza della Rinascita, dove sarà allestito il villaggio Eni Coca Cola, come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Masci con l'assessore allo Sport Patrizia Martelli e Adamo Scurti in rappresentanza del Coni. Gli eventi legati alla Fiamma Olimpica partiranno alle ore 17:00. Saranno 44 i tedofori che percorreranno 9,2 km in tutta la città per poi arrivare in piazza della Rinascita, intorno alle 19:30, per l’accensione del braciere. In attesa dell’arrivo dell’ultimo tedoforo, si alterneranno sul palco diverse figure sportive pescaresi che racconteranno la propria esperienza. In programma anche una diretta sui maxischermi che mostrerà al pubblico, passo dopo passo, il percorso della Fiamma Olimpica.

“Pescara è bellissima, viva, attrattiva ed è pronta ad accogliere decine e decine di migliaia di persone provenienti da tutta Italia”, conclude il sindaco Masci. “Godiamoci queste splendide giornate, con i nostri cari e con gli amici, concludiamo l'anno e diamo il benvenuto al 2026 insieme, e facciamolo con la musica”.