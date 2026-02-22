Frase del giorno

22 Feb, 2026
Escursioniste recuperate con l'elicottero dei pompieri

Dure ragazze avevano perso l'orientamento in località De Contra di Caramanico. I soccorsi le hanno trovate immediatamente

Alle ore 15,40 circa in data odierna e’ pervenuta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Pescara la richiesta di aiuto da parte di due ragazze che avevano perso l’orientamento nel corso di una escursione in località’ De Contra di Caramanico. Il personale della sala operativa riusciva a contattare le ragazze individuandone la posizione ed invitandole a non muoversi. Prontamente si inviava via terra la squadra dei Vigili del Fuoco di Alanno ed attivare l’elicottero Drago 155 del nucleo di Pescara. Le ragazze rapidamente individuate sono state recuperate e trasportate con l’elicottero in zona sicura dove nel frattempo era giunta la squadra pompieri da terra e la pattuglia dei carabinieri

Tags: De contra località escursioniste caramanico elicottero Vigili del fuoco

