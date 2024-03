Emmanuel Cascione è il nuovo allenatore del Pescara

Toccherà a Emmanuel Cascione prendere in mano la Delfino Pescara 1936 orfana di mister Giovanni Bucarp che si è dimesso venerdì scorso dall carica di allenatore della prima squadra. Cascione ritorna sulle sponde dell’Adriatico e con la maglia del Delfino con cui ha collezionato 103 presenze e 11 gol dal 2010 al 2013. Nella sua carriera di Allenatore c’è l’esperienza come tecnico della primavera del Napoli e Under 18 del Sassuolo. Ad ottobre scorso, invece, si è conclusa la parentesi in serie D con la Pistoiese. A lui, ovviamente, vanno i migliori in bocca al lupo per questa scelta professionale non facile e, soprattuto, nel momento forse più brutto della storia della Pescara Calcio.