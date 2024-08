Emergenza idrica ai Colli. Arrivano le autobotti

Su richiesta del Comune di Pescara, l'Aca - che eroga l'acqua in 64 Comuni delle province di Pescara, Chieti e Teramo - sta provvedendo in queste ore ad installare un serbatoio, della capacità di 2.000 litri, nel piazzale della scuola Virgilio, in via Di Sotto. "Il serbatoio sarà a disposizione dei cittadini a partire da domani", annunciano il sindaco Carlo Masci e gli assessori Maria Rita Carota, vice sindaco, Valeria Toppetti e Massimiliano Pignoli, che hanno contattato l'Aca e stanno seguendo le procedure per provvedere, già in queste ore, alla sistemazione dell'area (coperta) e per garantire l'attivazione di un servizio di supporto della Protezione civile comunale e di altre associazioni.

“Sono diverse le zone dei Colli che stanno vivendo in maniera più drammatica la mancanza di acqua, fanno notare sindaco e assessori. L'emergenza, lo ricordiamo, è legata alla carenza idrica che sta interessando anche il nostro territorio, generata anche dalla mancanza di precipitazioni. Per andare incontro alle esigenze dei cittadini abbiamo invitato l'Aca ad intervenire con l'installazione di un serbatoio, come era già accaduto negli anni scorsi, certi che possa essere di supporto alle famiglie per affrontare le esigenze primarie. Questi sono i giorni più difficili dell'estate perché, con le temperature così alte, il consumo di acqua aumenta e aumenta anche il numero di persone che si riversa nella nostra città, per cui la necessità di acqua si moltiplica mentre la risorsa idrica è sempre più scarsa. Rinnoviamo a tutti l'invito già lanciato più volte: è importante dotarsi di un autoclave, oltre che di serbatoi adeguati, per evitare disagi, e ricordiamo che è stato pubblicato un avviso dell'Ersi per erogare contributi a chi affronta questa spesa (scadenza 31 agosto, consultabile on line)".

Per rifornirsi di acqua si potrà raggiungere la scuola Virgilio a partire da domani mattina. Questi gli orari, programmati fino al 25 agosto:

• 13 agosto, ore 8:00 -19:00;

• ⁠ 14, 15, 16, 17 e 18 agosto dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

• ⁠ dal 19 al 25 agosto dalle ore 08:00 alle ore 19:00.

Una volta valutata la situazione, ulteriori decisioni sulla prosecuzione del servizio saranno adottate nei prossimi giorni d'intesa con l'Aca.



Nel frattempo l’azienda comprensoriale Acquedottistica ha pubblicato il calendario delle chiusure notturne in diverse zone della città di Pescara. In questo link sono visibili tutte le informazioni.