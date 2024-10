Emergenza idrica a Pescara. Domani c’è un consiglio straordinario

Domani c’è un consiglio straordinario a Pescara sull’emergenza idrica. “Si comunica che il giorno martedì 8 ottobre 2024 alle ore 16,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara è convocata una seduta del Consiglio comunale in “Adunanza Straordinaria” in forma aperta per discutere e deliberare sull’ordine del giorno “Emergenza idrica, cause e azioni in corso per il suo superamento e prospettive di intervento”.”. Ovviamente seguiremo i lavori dell’assemblea per decifrare fino a che punto la città di Pescara, senza autoclave, é nei pasticci.