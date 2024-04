Elezioni Amministrative. La Lega ‘sgomita’ a Pescara e Montesilvano

Come riporta il quotidiano online www.ilmontesilvano.it un nota stampa della Lega, a cinquanta giorni dal voto amministrativo per eleggere l’ultimo sindaco di Montesilvano, getta un’ombra sull’effettivo solidità del centrodestra che si appresta a rivincere le elezioni (‘avversari’ finora non pervenuti) nella ‘terza città’ d’Abruzzo per numero di residenti.

Ecco cosa scrive De Santis, portavoce del partito di Salvini

"La Lega è al lavoro con i suoi dirigenti per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Sono quasi 100 i comuni che rinnoveranno i propri sindaci e tre di questi sono comuni di grande importanza per la costa abruzzese: Pescara, Montesilvano, Giulianova". Dice Francesco De Santis, che aggiunge: "Stiamo ragionando con i nostri militanti e i nostri amministratori locali sulle scelte migliori da fare in vista dell'appuntamento elettorale. Scelte che saranno caratterizzate dalla coerenza e dalla lealtà verso i cittadini che scelgono di dare fiducia al nostro movimento. Ora però - conclude - chiediamo ai nostri alleati di riflettere insieme nel tavolo del centro destra sui nomi possibili e sulle figure migliori da candidare o riconfermare".

Secondo la nostra opinione, questa ‘posizione’ che la Lega sta assumendo negli ultimi tempi - vedi anche le dichiarazioni rilasciate a proposito della ricandidatura a sindaco di Pescara di Carlo Masci (Forza Italia- dipende anche dall’esito elettorale delle ultime regionali e dalle scelte assunte dal presidente Marco Marsilio (Fratello d’Italia) in seno agli incarichi per il nuovo esecutivo della Regione Abruzzo.

Ovviamente potremmo sbagliarci, ma la politica è anche questo: leggi strategia.