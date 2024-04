Clamoroso a pochi mesi dal voto. La Lega chiede verifica sul candidato Masci

Probabilmente c’entra la nuova composizione della giunta regionale d’Abruzzo, annunciata per oggi e che, stando ai bene informati, avrebbe parecchio infastidito l’alleato leghista nel centrodestra. Fatto sta che una nota del portavoce regionale del partito di Salvini, Francesco De Santis, non è di difficile interpretazione.

Ecco cosa scrivono a proposito delle imminenti elezioni comunali nel capoluogo Adriatico in cui, secondo gli scriventi, la posizione del sindaco uscente Carlo Masci non sarebbe intoccabile come si pensava fino a poco fa.





“Quasi archiviata la questione della nuova giunta di centrodestra in Regione Abruzzo, la Lega chiede, con lo sguardo rivolto alle prossime sfide elettorali, la convocazione urgente del tavolo regionale con i partiti e i gruppi civici della coalizione. Priorità massima alla città di Pescara, capoluogo troppo importante nella realtà abruzzese per non meritare l’attenzione giusta e una verifica sul gradimento reale dell’attuale sindaco Carlo Masci”. Queste le parole di De Santis che aggiunge: “L’obiettivo che dovremo darci -sottolinea - sarà di evitare a tutti i costi che le sinistre possano avere qualche possibilità di vittoria, impedendo loro di governare ancora una volta e male la città di Pescara. C’è la necessità di un’analisi sulla figura dell’attuale sindaco, richiesta insistentemente da più parti, e l’intera coalizione non può che tenerne conto”.

A questo punto cosa potrebbe accadere?



Gli scenari sono complessi, ma sappiamo benissimo che la politica è l’arte che rende possibile ciò che è impossibile: come, ad esempio, una spaccatura di questo tipo a poche settimane dal voto per eleggere l’ultimo sindaco della città di Pescara prima della fusione nella Nuova Pescara.