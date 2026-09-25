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Domani a Pescara centro possibili interruzioni idriche

Dalle 14:00 fino a completamento dei lavori, previsto per le 19:00 circa, il servizio idrico sarà limitato nel quadrilatero tra Via L. Muzii, Lungomare Matteotti, Via Paolucci e Corso Vittorio

Domani a Pescara centro possibili interruzioni idriche

Domani, 25 settembre 2026, a Pescara centro sono previste interruzioni idriche o, in alternativa, cali di pressione. Il disagio riguarda la necessità di effettuare urgenti lavori di completamento della nuova condotta adduttrice nell’ambito dell’intervento PNRR in corso.

Il disagio è previsto 14:00 fino al termine dei lavori, intorno alle ore 19:00 circa.

L’area interessata è molto vasta ed interessa migliaia di cittadini e attività commerciali: quella compresa nel quadrilatero formato da Via L. Muzii, Lungomare Matteotti, Via Paolucci e Corso Vittorio Emanuele.

Tags: acqua Pescara centro Interruzioni idriche Lavori Pnrr Pescara Notizie

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