L’Abruzzo spreca il 62,% di risorse idriche

La giornata mondiale dell’acqua ripropone drammaticamente il problema della dispersione idricanel mondo ed in Italia. Nel 2022, secondo un report appena pubblicato dall’ISTAT, l’acqua potabile dispersa nelle reti comunali potrebbe soddisfare le esigenze idriche di 43,4 milioni di persone per un anno intero. Per il nostro Istituto di Statistica la percentuale di perdita di acqua in Italia è del 42,4% in crescita rispetto al 2020, quando la perdita di acqua nelle condutture era del 42,2%. Purtroppo l’Abruzzo con la perdita del 62,5% è fanalino di coda preceduto solodalla Basilicata che disperde il 65,5% dell’acqua dalle reti idriche. Con riferimento ai capoluoghi italiani Chieticon una dispersione del 70,4% e L’Aquila con una dispersione del 68,9% vengono precedute solo da Potenza città nella quale la perdita d’acqua è del 71,0%. La dispersione idrica negli altri due comuni capoluoghi abruzzesi Pescara e Teramo, relativamente al 2023, è risultata del 58,9% a Pescara e solo del 28,6% a Teramo