Diciottenne ferito in aggressione notturna a Pescara: soccorso a Montesilvano

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in seguito a un’aggressione avvenuta nella notte dello scorso weekend nel centro di Pescara, nella zona tra via De Cesaris e piazza Muzii. Secondo quanto ricostruito, poco dopo l’una una lite tra alcuni giovani sarebbe degenerata e il diciottenne sarebbe stato accerchiato e colpito ripetutamente da un gruppo di coetanei.

Il giovane è riuscito ad allontanarsi autonomamente, raggiungendo corso Umberto a Montesilvano, nel tratto tra le attività commerciali Maury’s e Oasi. Qui è stato soccorso dai volontari della Misericordia, che hanno riscontrato un trauma facciale con tumefazioni all’occhio e alla guancia destra. Dopo le prime cure, il diciottenne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara.

In seguito alle segnalazioni arrivate al numero di emergenza, nella zona dell’aggressione sono intervenute diverse pattuglie della Squadra Volante. All’arrivo degli agenti alcuni giovani si sono allontanati nelle strade circostanti. La Polizia è comunque riuscita a fermare e identificare diversi ragazzi, le cui posizioni sono ora al vaglio per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare eventuali responsabilità.