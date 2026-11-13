Deroghe ai parchi e all’urbanistica: la protesta di Acerbo contro l’emendamento Verrecchia

Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista ed ex consigliere regionale, chiede il ritiro di un emendamento presentato in Consiglio regionale dall’Abruzzese Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia. Secondo quanto riferito dal politico pescarese la proposta consentirebbe la realizzazione di “opere infrastrutturali di rilevante interesse pubblico generale” per sicurezza e viabilità “anche in deroga alla pianificazione territoriale, ivi inclusi i piani per il parco”.

Per Acerbo non si tratta di una semplice semplificazione burocratica, ma di un’apertura che potrebbe indebolire le tutele urbanistiche e ambientali dell’Abruzzo. La formula, infatti, definirebbe in modo molto generico le opere ammesse alla deroga, lasciando ampi margini interpretativi su quali interventi possano bypassare vincoli territoriali e piani di area protetta.

La critica riguarda anche il procedimento. Secondo Acerbo, la norma sarebbe stata inserita in una delibera inizialmente dedicata al riconoscimento di un debito fuori bilancio, modificandone il titolo per renderla ammissibile: una pratica che l’ex consigliere definisce un “trucchetto” e un intervento “cialtronesco” su materie di rilevanza pubblica.

A suo avviso, una modifica di questa portata dovrebbe seguire un regolare iter consiliare: un progetto di legge esaminato in commissione, con audizioni degli enti istituzionali, delle comunità dei parchi e delle organizzazioni della società civile interessate. La Regione Abruzzo ha già una tradizione di leggi sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, un ambito contabile e finanziario ben distinto dalla pianificazione urbanistica e dalla tutela ambientale.

Il nodo politico è il rapporto tra accelerazione delle opere pubbliche e salvaguardia del territorio. Acerbo sostiene che consentire deroghe generalizzate ai piani urbanistici e ai piani dei parchi possa avere “conseguenze devastanti”, aprendo la strada a interventi difficilmente controllabili nelle aree protette.

La preoccupazione non è puramente teorica: la normativa regionale sull’edilizia prevede già regole severe per gli interventi nei parchi e nelle aree protette, che in determinate condizioni sono considerati in totale difformità. Inoltre, l’approvazione dei piani di parco coinvolge procedure di valutazione ambientale e pareri degli enti competenti, elementi che una deroga generalizzata potrebbe rendere più fragili.

Acerbo invita direttamente il consigliere Verrecchia a ritirare il testo, giudicandolo “inquietante” e potenzialmente incostituzionale. La sua posizione riapre il conflitto tra chi punta alla semplificazione per accelerare infrastrutture e chi chiede che ogni deroga sia circoscritta, motivata e sottoposta a garanzie ambientali e partecipative.

La questione ora passa alla capacità del Consiglio regionale di chiarire limiti, procedure e controlli: se l’emendamento dovesse proseguire, sarà decisivo stabilire quali opere possano effettivamente rientrare nella deroga, con quali vincoli e sotto quali garanzie per parchi, paesaggio e pianificazione territoriale.