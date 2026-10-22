Oltre 17 milioni dalla Regione Abruzzo per sociale, cultura, agricoltura e Comuni

Oltre 17 milioni di euro per sostenere le comunità abruzzesi, le famiglie, le persone con disabilità, la cultura, gli enti locali e il sistema produttivo regionale. È questo il valore complessivo degli stanziamenti approvati ieri in Consiglio regionale per gli esercizi 2026 e 2027, ai quali si aggiungono importanti risorse per affrontare il caro carburante in agricoltura e sostenere le attività dei Consorzi di bonifica.

"Abbiamo approvato finanziamenti importanti che rispondono alle esigenze del nostro Abruzzo, per diversi ambiti strategici, dal sociale alla cultura, dall'assistenza alle persone con disabilità al sostegno dei Comuni, fino all'agricoltura, un settore fondamentale per l'economia e per la tutela del territorio", dichiara il capogruppo FdI Verrecchia al termine dei lavori dell'Aula.

Particolare attenzione è stata riservata al comparto agricolo, alle prese con l'aumento dei costi di gestione. Sono stati previsti 4 milioni e 150 mila euro per contrastare il caro carburante, a seguito delle richieste avanzate dagli agricoltori e dalle imprese agricole, oltre a 1 milione e 800 mila euro per le spese dei Consorzi di bonifica. "Sono interventi significativi – sottolinea Verrecchia – che vanno nella direzione di sostenere in modo tangibile il comparto agricolo e di assicurare risorse a organismi essenziali per la gestione delle infrastrutture idrauliche e la salvaguardia del territorio".

Per il 2026 sono destinati 6 milioni e 190 mila euro a interventi sociali, culturali e territoriali. Nel dettaglio:

· 600.000 euro per i caregiver dei minori (L.R. 63/2017);

· 50.000 euro per la Commissione regionale per le Pari Opportunità;

· 40.000 euro al Comune di Teramo per l'evento Interamnia (L.R. 31/2019);

· 500.000 euro per le spese relative alle commissioni mediche;

· 50.000 euro di contributo straordinario all'ASD Amicacci Abruzzo;

· 150.000 euro al Comune di Caramanico Terme (L.R. 30/2025);

· 3.000.000 di euro per il Fondo unico regionale per la cultura;

· 50.000 euro per il Premio nazionale Paolo Borsellino;

· 1.000.000 di euro per il trasporto delle persone con disabilità (art. 13 L.R. 32/2015);

· 400.000 euro per il rifinanziamento della L.R. 55/2013;

· 150.000 euro per il trasferimento integrativo alla Fondazione Consiglio regionale Eventi;

· 200.000 euro per il rifinanziamento della L.R. 6/2023, art. 36, comma 16, a favore della Fondazione Di Persio Pallotta.

"Particolare attenzione è stata riservata alle famiglie e alle persone più fragili, attraverso il sostegno ai caregiver e il finanziamento del trasporto delle persone con disabilità. Altrettanto importante è lo stanziamento di 3 milioni di euro per il Fondo unico regionale per la cultura, che rappresenta un investimento significativo nella valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese e nelle realtà che animano il nostro territorio".

Per il 2027 sono previsti 5 milioni e 95 mila euro destinati a sostenere gli enti locali, la viabilità, l'assistenza scolastica e i servizi territoriali:

· 875.000 euro per trasferimenti ai Comuni destinati alla manutenzione delle strade in relazione alle spese per il Giro d'Italia;

· 3.100.000 euro a beneficio delle Comunità montane soppresse (L.R. 42/2023);

· 320.000 euro di contributo straordinario all'ATER di Teramo per i mancati introiti dei canoni relativi agli alloggi inagibili a causa del sisma;

· 500.000 euro per l'assistenza scolastica agli studenti con disabilità;

· 300.000 euro al Comune di Oricola per la realizzazione di una postazione del 118 presso la Piana del Cavaliere.

"Anche per il 2027 abbiamo voluto garantire risorse importanti per le amministrazioni comunali, per la manutenzione della viabilità e per servizi essenziali come l'assistenza scolastica agli studenti con disabilità e il potenziamento della risposta sanitaria sul territorio. Sono interventi che tengono conto delle necessità delle comunità locali, comprese quelle delle aree interne e montane".

Le risorse per il caro carburante e per i Consorzi di bonifica completano un quadro di interventi che guarda alle necessità reali del territorio. "Sostenere l'agricoltura significa difendere il lavoro, la competitività delle imprese, le produzioni locali e la tenuta economica delle nostre aree rurali. Allo stesso tempo, il sostegno ai Consorzi di bonifica è fondamentale per consentire loro di affrontare le spese e svolgere le funzioni legate alla gestione delle risorse idriche e alla manutenzione del territorio", conclude Verrecchia.

"Il nostro obiettivo è proseguire nel lavoro a favore di un Abruzzo che sappia dare risposte utili ai cittadini, sostenere chi è più fragile, accompagnare le imprese, valorizzare le nostre eccellenze e garantire servizi adeguati a tutte le comunità. Le risorse approvate rappresentano un impegno verso il territorio e il sistema produttivo regionale. La nostra priorità è trasformare gli stanziamenti in opportunità, servizi e benefici reali per gli abruzzesi".