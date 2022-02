Delusione biancazzurra a Fermo davanti a 500 tifosi

Il risultato di 1-1 tra il Pescara e la Fermana allo stadio Recchioni, ha lasciato insoddisfatti i 500 tifosi accorsi nella città marchigiana per sostenere i biancoazzurri. Purtroppo quello di oggi è sembrato una ‘brutta copia’ del Pescara che, giovedì scorso, ha pareggiato contro l'Entella. Forse l' 1-1 contro la Fermana avrebbe potuto anche soddisfare il Delfino se la Fermana avesse giocata la partita in 11. Ma così non è andata per l'espulsione di Alagna che ha costretto i marchigiani a giocare quasi tutta la seconda frazione della gara in 10 uomini. Nemmeno il pareggio ottenuto al 16' ha sbloccato il Pescara, a cui i marchigiani hanno saputo prendere le misure e fermare sull'1 a 1, fino alla fine della gara. Diventa quindi sempre più difficile se non impossibile raggiungere il Cesena al terzo posto che, dopo la vittoria di oggi, è a quota 51 di punti.

Sintesi della gara. I marchigiani vanno in vantaggio al 17′ con Cognini che insacca sugli sviluppi di una punizione respinta non benissimo da Sorrentino e conservano il vantaggio sino alla fine della prima frazione di gioco. Dopo 5 minuti del secondo tempo la Fermana è in 10 per il doppio giallo fischiato dall'arbitro Mirabella ad Alagna. Al 16′ della ripresa arriva il pareggio del Pescara su calcio di rigore trasformato da D’Ursi spiazzando l'estremo difensore Ginestra. Al 95' Il Pescara va in rete con Ferrari, ma per l'arbitro il biancoazzurro ha toccato la palla con la mano. Ferrari protesta e l'arbitro lo espelle.

TABELLINO: FERMANA PESCARA 1-1



FERMANA: Ginestra 6, Alagna 6, Blondett 6,5. Cognigni 5 (dal 27′ st Tassi 6). Graziano 6,5, Mbaye 6. (dal 43′ st Capece n.c..), Pannitteri 5,5 (dal 27′ st Kyeremateng 6), Rossoni 6,5, Scrosta 6. Simonelli 5,5 (dal 7′ st Parodi 6). Urbinati 6 (dal 1′ st Sperotto 6). A disposizione: Moschin S.Bugaro G. Frediani M. Gianno A., Pistolesi F. Sangiorgi A. Spedalieri J, Tassi E. All. Riolfo (squalificato), in panchina Pantera.

PESCARA: Sorrentino A. 5,5. Cancellotti 6 . Cernigoi 6. (dal 33′ st Blanuta V.). Clemenza 5,5, De Risio 5. (dal 8′ st D’Ursi 6). Drudi 5,5. Ierardi 5,5. Pompetti 6. Pontisso 5, Rauti 5,5 (dal 22′ st Ferrari 6). Veroli 5,5 (dal 33′ st Frascatore 5,5). A disposizione: Di Gennaro R., Iacobucci A. Diambo A. Illanes J., Ingrosso G., Nzita M., Rasi A., Zappella D. All. Auteri.



Arbitro: Mirabella di Napoli.