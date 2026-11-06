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"Dedicata a te" 2026: all'Aquila 703 famiglie ricevono il contributo

Al via il ritiro delle comunicazioni allo Sportello unificato di Via Filomusi Guelfi. Biondi e Tursini: "Risposta concreta ai bisogni delle famiglie"

"Dedicata a te" 2026: all'Aquila 703 famiglie ricevono il contributo

Sono 703 i nuclei familiari aquilani che potranno accedere al contributo della carta "Dedicata a te" per il 2026. Lo rende noto l'assessorato alle Politiche sociali del Comune dell'Aquila, che ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari individuati dall'INPS.

Un sostegno diretto alle famiglie, quello messo in campo, che punta a intervenire sulle difficoltà legate al costo della vita e a contribuire alla tenuta dei bilanci familiari. "Il sostegno alle famiglie e la tutela delle fasce più vulnerabili rappresentano una priorità della nostra azione amministrativa e una precisa responsabilità delle istituzioni", dichiarano il sindaco Pierluigi Biondi e l'assessore alle Politiche sociali Manuela Tursini. "La carta 'Dedicata a te' è uno strumento concreto che traduce questa attenzione in un aiuto diretto – proseguono –. Le 703 famiglie aquilane beneficiarie testimoniano l'importanza di una misura nazionale che porta le politiche del Governo Meloni direttamente nei territori, con risorse e interventi capaci di rispondere ai bisogni reali dei cittadini. Crediamo in politiche sociali che vadano oltre le dichiarazioni di principio e si traducano in azioni concrete, mettendo al centro la famiglia, la solidarietà e la coesione della nostra comunità".

Da oggi i beneficiari possono ritirare la comunicazione relativa alla consegna della carta direttamente presso lo Sportello unificato, nella sede comunale di Via Francesco Filomusi Guelfi n. 6/c. Gli orari di apertura al pubblico sono: lunedì dalle 09:30 alle 13:30, mercoledì dalle 15:30 alle 17:30 e giovedì dalle 09:30 alle 13:30.

Per il ritiro della comunicazione è necessario consegnare una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che risultano già in possesso della carta "Dedicata a te", qualora rientrino nella misura anche per l'annualità 2026, riceveranno l'accredito dell'importo direttamente sulla stessa. Per tutte le informazioni è possibile contattare i numeri 0862 769625, 0862 645540 e 0862 645528.

Tags: Carta dedicata a te Laquila Famiglie Elenco Beneficiarie

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