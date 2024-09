Bonus sociale da 500 euro

Novità importanti per le famiglie pescaresi in attesa della misura “Carta Dedicata a Te 2024”. Ad ogni nucleo avente diritto è concesso un contributo economico annuo di 500 euro, versato in una unica soluzione.

Per individuare se il proprio nucleo familiare è beneficiario, occorre ricercare nell’elenco il Protocollo INPS dell’ ISEE 2024 e il codice fiscale con caratteri criptati dell’intestatario della DSU/ ISEE.

Si informa che seguirà una comunicazione, a mezzo raccomandata da parte del Comune all’indirizzo del Beneficiario, con la quale sarà possibile il ritiro della Carta presso qualunque sportello di ufficio postale.

I beneficiari che hanno usufruito anche nel 2023 della Carta Dedicata a Te NON dovranno recarsi presso l' Ufficio Postale in quanto l’importo verrà accreditato sulla Carta Dedicata a Te di cui si è già in possesso. In caso di smarrimento della Carta Dedicata a Te si potrà richiedere la sostituzione della stessa in Ufficio Postale presentando allo sportello:

- un documento di identità in corso di validità;

- il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;

- la denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.