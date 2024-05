Il Pastificio De Cecco punta su Yannik Sinner

Il pastificio De Cecco ha siglato un accordo commerciale col tennista italiano numero due al mondo, il 23enne Yannik Sinner. Ignote le cifre dell’accordo ed i termini del contratto ma la nota azienda pescarese ha deciso di affidare il suo brand ad un testimonial eccezionale, amatissimo dai tifosi e, dunque, ambito dagli sponsor di tutto il mondo.



In una nota l'azienda spiega: "Siamo felici di annunciare la collaborazione tra De Cecco e Jannik Sinner. Nel grande tennista italiano abbiamo riconosciuto i valori che guidano l'azienda dal 1831: impegno quotidiano e rigoroso, determinazione, volontà di vincere nuove sfide in campo nazionale ed internazionale. In Jannik ritroviamo i principi in cui crediamo: passione, tenacia, tensione a dare sempre il meglio. Entrambi condividiamo la stessa ricerca costante dell’eccellenza".