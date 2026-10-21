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De Cecco, 25 anni da Cavaliere del Lavoro: Mattarella gli consegna il distintivo d'oro

Al Quirinale la cerimonia in apertura della giornata dedicata ai nuovi Cavalieri nominati il 2 giugno 2026, nell'anno dei 125 anni dall'istituzione dell'onorificenza

De Cecco, 25 anni da Cavaliere del Lavoro: Mattarella gli consegna il distintivo d'oro

Il Cavaliere del Lavoro Filippo Antonio De Cecco ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale, dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il distintivo d'oro riservato ai Cavalieri che appartengono all'Ordine "Al Merito del Lavoro" da 25 anni. La consegna si è svolta in apertura della cerimonia dedicata ai nuovi Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2026, nell'anno in cui l'onorificenza celebra i 125 anni dalla sua istituzione.

De Cecco era stato nominato Cavaliere del Lavoro nel 2001 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi, su proposta dell'allora ministro dell'Industria Enrico Letta, per i meriti conseguiti nel campo dell'industria alimentare.

"Ricevere questo distintivo dal presidente Mattarella è un grande onore", ha dichiarato il Cavaliere De Cecco. "Venticinque anni fa ho sentito questo riconoscimento come una responsabilità verso chi lavora con noi e verso il Paese. È un impegno che oggi si rinnova più forte che mai".

Alla cerimonia erano presenti i presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro Ugo Salerno.

Tags: De Cecco Filippo Cavaliere del lavoro Medaglia d'oro Mattarella Quirinale

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