Il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ha ritirato le proprie dimissioni. Lo annuncia lui stesso in una nota, al termine di «una seria e profonda riflessione» che ha tenuto conto dell'ampio appoggio politico e amministrativo manifestato in questi giorni dalla maggioranza, che «come auspicavo ha confermato anche nei fatti l'adesione al progetto con il quale ci siamo presentati agli elettori».

Una decisione, spiega il primo cittadino, «assunta con responsabilità e amore per questa città», che in questi giorni gli ha espresso «grande e ampio sostegno e l'invito a proseguire», con l'obiettivo, condiviso a tutti i livelli dalle anime di coalizione, di portare a conclusione la rilevante attività sviluppata in questi anni e che «sta già ridisegnando il volto di Teramo città capoluogo, costruendo contestualmente le basi per la sua prosecuzione».

Quando aveva scelto di presentare le dimissioni, ricostruisce D'Alberto, lo aveva fatto «per evitare che il progetto politico che abbiamo creato e portato avanti rischiasse di diventare altro rispetto a quello per cui era nato, o che si trasformasse in qualcosa di simile a tutto ciò che abbiamo sempre criticato e combattuto», così come per evitare che il consiglio diventasse «un terreno permanente di scontro per questioni che nulla hanno a che vedere con il bene della città». La consapevolezza mostrata in questi giorni dai consiglieri lo ha invece convinto che «quel progetto è ancora vivo e pulsante e che possiamo e dobbiamo ancora portarlo a termine, proiettandolo verso il futuro».

Si proseguirà, dunque, «coscienti che occorre sempre fare di più e meglio, nel confronto leale e corretto tra le diverse anime della maggioranza, tracciando insieme le linee di fine mandato» per concludere i progetti messi in campo e garantire continuità a questa esperienza, «guardando sempre e solo al bene della città».

Teramo, sottolinea il Sindaco, in questi giorni gli ha trasmesso «un messaggio di profonda stima e apprezzamento del lavoro messo in campo e soprattutto la richiesta di andare avanti, arrivata anche da persone che in questi anni sono state particolarmente critiche con l'Amministrazione», evitando così «il rischio che si riaffacci un passato rispetto al quale questa città ha deciso, nel 2018, di voltare pagina». Una città che «adesso non vuole più guardarsi indietro, ma continuare ad andare avanti».

Chiusa questa fase e proseguendo nell'attività amministrativa, contestualmente al ritiro delle dimissioni D'Alberto ha manifestato la volontà di costituire immediatamente la piattaforma politica Teramo 2028, finalizzata alla gestione dell'ultimo scorcio di mandato e alla costruzione del percorso che accompagnerà la città alle prossime elezioni amministrative. La piattaforma consentirà di affrontare tutte le questioni politiche ancora aperte, «a cominciare dal tema degli assetti non come mera distribuzione di postazioni, ma come equilibrata costruzione strategica della coalizione che governerà la nostra città anche dopo il 2028».

«Fino ad oggi abbiamo dimostrato che un'altra Politica è possibile – afferma il Sindaco –. Adesso dobbiamo costruire insieme il futuro di questa città, evitando di riconsegnarla nelle mani di chi negli anni l'ha distrutta e svuotata di ogni prospettiva».

Nonostante la complessità del momento, l'Amministrazione ha continuato a lavorare «per garantire quella continuità politico amministrativa fondamentale per perseguire gli interessi della comunità e il bene comune». In questa direzione sono stati approvati importanti provvedimenti in Giunta, discussi in consiglio temi rilevanti come la sicurezza urbana e la situazione della ASP 1, portate avanti le azioni che hanno permesso, in pochi giorni, di confermare la piena sicurezza delle scuole di Piano Solare restituendole alla comunità, implementate le attività di messa in sicurezza di ponte San Francesco e portate a termine altre opere strategiche finanziate nell'ambito del PNRR. «Questo a conferma di quel senso di responsabilità che da parte del sottoscritto non è mai mancata e che, di fronte alle mie dimissioni, ha mostrato la stessa maggioranza», nella consapevolezza del percorso compiuto e con la volontà di onorare quel mandato ricevuto per ben due volte dai cittadini.

In questi anni, insieme alla ricostruzione post sisma, è stata portata avanti «un'imponente attività di rigenerazione urbana e sociale della città», con l'intercettazione di fondi per centinaia di milioni di euro e la realizzazione e l'avvio di cantieri che hanno interessato e stanno interessando il centro e le frazioni. Progetti volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini, a rafforzare la coesione sociale e a restituire a Teramo «quel ruolo di città capoluogo che aveva perso da tempo». Oggi Teramo «può finalmente competere a livello nazionale, può rivendicare un ruolo di primo piano e di guida in diversi settori, a partire dalla gestione dei rifiuti, può guardare al futuro consapevole delle proprie potenzialità».

«In questo cammino abbiamo fatto anche degli errori, come è fisiologico per ogni amministrazione. Ne siamo consapevoli – ammette D'Alberto – e per questo, nel confronto tra le parti politiche che sorreggono la maggioranza, ripartiremo proprio da lì, cercando di migliorare ogni giorno per rispondere alle esigenze di una città che sta vivendo una fase di grande trasformazione, che porta con sé anche tutta una serie di disagi che incidono sulla vita dei cittadini».

«Come ho detto in più occasioni, non ultima quando ho assunto la decisione forse più difficile degli ultimi anni, governare vuol dire avere il rispetto e avvertire il valore delle istituzioni. Quelle istituzioni che non possono che avere come faro il bene della collettività».