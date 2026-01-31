Frase del giorno

31 Gen, 2026
Cuore Pescara, ma non basta: col Mantova è 2-2 tra i rimpianti

Ruocco per due volte porta avanti i suoi. Prima Caligara e poi Meazzi riequilibrano il match

Un punto che non guarisce i mali, ma che almeno evita il tracollo definitivo. All’Adriatico-Cornacchia, il "match della paura" tra l’ultima e la penultima della classe termina 2-2. Un pareggio figlio dell’orgoglio del Pescara, capace di rincorrere e riprendere per due volte un Mantova cinico.

Il Pescara scende in campo con il peso del fanalino di coda sulle spalle. Il nervosismo è palpabile e il Mantova ne approfitta subito: i virgiliani passano in vantaggio sfruttando l’ennesima amnesia difensiva dei biancazzurri. Gravillon stende Ruocco e per il direttore di gara non ci sono dubbi: rigore. Lo stesso Ruocco trasforma. L’Adriatico mormora, ma il Delfino ha un sussulto: prima dell’intervallo, un’azione insistita permette ai padroni di casa di siglare l’1-1 con una prodezza balistica di Caligara.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Pescara prova a fare la partita, ma la manovra è lenta e prevedibile. Il Mantova, sornione, ne approfitta nuovamente: amnesia difensiva e Ruocco, ancora lui, sigla l’1-2. Sembra l’inizio della fine, con lo spettro di una sconfitta che significherebbe baratro.

Il Pescara sposta il baricentro in avanti con la forza della disperazione. Olzer segna ma il gol viene annullato per un tocco di mani dello stesso ex Brescia. Il 2-2 nasce da un rinvio di Desplanches che pesca Letizia. L'esterno mette al centro per l'accorrente Meazzi che mette in rete.

PESCARA – MANTOVA 2-2 17′ Ruocco (rig) 30′ Caligara 60′ Ruocco 73′ Meazzi

PESCARA (3-4-2-1): Despanches, Oliveri (79′ Sgarbi), Brosco (61′ Capellini), Gravillon; Letizia, Valzania, Caligara (79′ Brugman), Faraoni; Tonin (61′ Meazzi), Olzer; Di Nardo (86′ Okwonkwo) All.: Gorgone

A DISPOSIZIONE: Saio, Brandes, Insigne, Berardi, Corbo

MANTOVA (3-4-2-1) Bardi; Paoletti, Cella, Castellini; Radaelli, Trimboli, Wieser (81′ Zuccon), Goncalves (73’st Bani); Marras (81′ Kounda), Ruocco (73′ Buso); Mensah (64′ Mancuco). All. Modesto

A DISPOSIZIONE: Andrenacci, Vukovic, Mantovani, Chrysopoulos, Benaissa, Maggioni, Marai, Bragantini.

Ammoniti: Goncalves, Radaelli, Olzer, Brosco, Meazzi, Gravillon

Espulsi: Gorgone

