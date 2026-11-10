Cremonese replica alle accuse di sperpero: “Il milione non è tutto per i concerti”

L’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese risponde alle critiche dell’opposizione, e in particolare del consigliere Pettinari, sulle spese previste per le iniziative natalizie. Secondo l’assessore, le accuse di sperpero del denaro pubblico si fondano su una lettura incompleta delle procedure e delle cifre: il milione di euro inserito nella variazione di bilancio non è destinato a un unico affidamento né ai soli concerti, ma copre un pacchetto di servizi e iniziative del periodo festivo.

Cremonese chiarisce che i servizi tecnici e logistici necessari per i concerti — palco, impianti, sicurezza e allestimenti — non costituiscono un unico appalto. Ogni intervento, spiega, segue il proprio percorso di affidamento, gestito dagli uffici comunali nel rispetto delle norme sui contratti pubblici.

Diverso, invece, il meccanismo per la selezione degli artisti. Il punto di partenza è l’avviso pubblico dell’assessorato, attraverso cui sono state raccolte numerose proposte per gli eventi di fine anno. Le agenzie presentano le candidature, che vengono valutate; successivamente la maggioranza politica esprime le proprie preferenze artistiche in base agli obiettivi della programmazione: spettacoli di qualità, richiamo di visitatori e maggiore attrattività nazionale della città.

Per l’assessore, scegliere un cantante o un artista non equivale ad acquistare un prodotto o un servizio standard: ogni nome porta con sé caratteristiche proprie e incide sul tipo di spettacolo offerto alla città. Cremonese respinge inoltre l’idea di una preferenza sistematica per gli stessi operatori, assicurando che, dal suo insediamento, si è cercato di coinvolgere artisti, agenzie e organizzatori diversi secondo un principio di rotazione.

L’avviso di manifestazione di interesse, precisa l’assessore, serve a raccogliere e valutare proposte artistiche e progettuali, ma non vincola l’Amministrazione, che può anche accogliere proposte pervenute oltre la scadenza fissata al 15 ottobre 2026.

Sul fronte economico, Cremonese smentisce che il milione di euro sia interamente destinato ai concerti. Dalla cifra complessiva vanno infatti sottratte diverse voci: 170 mila euro per le luminarie, 90 mila euro per la filodiffusione musicale e 130 mila euro per lo scuolabus, oltre all’Iva prevista per legge.

Alla fine, per l’organizzazione degli eventi resterebbero circa 500 mila euro. Le procedure relative a luminarie e filodiffusione, precisa l’assessore, sono gestite da Pescara Energia, sempre nel rispetto della normativa vigente.

Cremonese conclude definendo la critica agli eventi una polemica che si ripete “ciclicamente” di anno in anno, ma sottolinea come i risultati sarebbero evidenti: dal suo insediamento, le presenze turistiche sarebbero triplicate, passando da circa 200 mila a oltre 600 mila all’anno, con riflessi positivi anche sulle entrate della tassa di soggiorno.

Per l’assessore, investire in grandi eventi, cultura e promozione del territorio non è un costo fine a sé stesso, ma una leva di crescita per turismo, commercio ed economia cittadina. “I grandi eventi — conclude — non rappresentano soltanto un’occasione di divertimento, ma anche un’opportunità di sviluppo per Pescara”.