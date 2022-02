Corso gratuito per proprietari di cani

«È la prima volta che il Comune vara un progetto così innovativo come la formazione gratuita della cittadinanza per un rapporto sereno ed equilibrato con i cani». Sia l’assessore alla tutela del mondo animale Nicoletta Eugenia Di Nisio sia la guardia zoofila e presidente della sezione di Pescara della Lega nazionale del cane Paola Canonico descrivono l’iniziativa come un significativo progresso di civiltà e di educazione nel rapporto col mondo animale.

«Insegneremo e comprendere meglio quello che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano e ad avere un rapporto migliore con loro e con noi stessi», ha sottolineato Di Nisio, ricordando che durante il lockdown i cani sono stati compagni inseparabili e insostituibili nella sfera affettiva. Di qui l’idea in sinergia di un corso gratuito dedicato ai proprietari di cani che sarà tenuto dall’istruttore Christian Evangelista, con quattro appuntamenti di sabato a partire dal 19 febbraio, al quale tutti possono iscriversi inviando una mail di adesione a info@legadelcane.org. «Risponderemo a tutti – così Canonico – e di conseguenza fisseremo poi gli orari, compatibilmente con le prescrizioni per il contenimento della pandemia».

L’altro aspetto del progetto contempla l’adozione consapevole dei pittbulabbandonati o salvati che sono custoditi nel canile. «Sono cani che vanno conosciuti, certamente più impegnativi da gestire rispetto a uno di piccola taglia, ma se educati diventano compagni affettuosi e dolcissimi». L’assessore Di Nisio esorta infine a non seguire le mode e, se ci cerca un animale che sappia ricambiare l’affetto del suo padrone, è il caso di considerare «il cosiddetto bastardino, perché è capace di incredibili gesti d’amore. Ma tutti devono ricordare che un cane è un essere vivente, non un giocattolo che si può abbandonare a capriccio quando si è stufi».

Per le adozioni si può scrivere a adozioni@legadelcane.org.