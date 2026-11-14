Controlli in centro: spaccio e coltello a scatto, denunciato 24enne

Prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Pescara, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell'illegalità diffusa. Un intervento tempestivo, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in zona centro, ha portato alla denuncia di un uomo e alla segnalazione di altri due giovani.

Intorno alle ore 13:30, due equipaggi delle Volanti sono intervenuti presso un esercizio pubblico del centro. L'azione è scaturita da diverse segnalazioni pervenute alla Sala Operativa da parte di cittadini, che indicavano la presenza di tre individui sospetti seduti ai tavolini del locale.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato e sottoposto a controllo i tre giovani. A insospettire i poliziotti sono stati il forte odore di sostanza stupefacente nell'aria e l'atteggiamento particolarmente nervoso e insofferente mostrato dai tre alla vista delle pattuglie. Questo ha spinto gli operatori a procedere con una perquisizione personale.

L'attività di controllo ha dato esito positivo. Un 24enne è stato trovato in possesso di circa otto grammi di hashish, già suddivisi in due dosi confezionate dello stesso peso. Addosso al giovane è stata rinvenuta anche una cospicua somma di denaro, pari a circa 1.000 euro in banconote di piccolo e medio taglio, e un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 18 centimetri.

Gli altri due giovani, rispettivamente di 25 e 27 anni, detenevano invece limitate quantità di hashish.

Accompagnati negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito e i rilievi fotodattiloscopici, i tre sono stati sottoposti ai rispettivi provvedimenti di legge:

· Il ventiquattrenne è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di arma.

· Gli altri due giovani sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale.

Tutta la sostanza stupefacente, il denaro e l'arma da taglio sono stati sottoposti a sequestro.

L'operazione, si legge nella nota della Questura, conferma la costante attenzione della Polizia nel recepire le segnalazioni dei cittadini e nel garantire una presenza capillare ed efficace a tutela della sicurezza urbana.