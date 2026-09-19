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Controlli interforze in zona Quadrilatero: identificati oltre 150 persone e 80 veicoli

Particolare attenzione a reati predatori, spaccio e consumo di alcol tra i giovani. In campo anche l’unità cinofila antidroga

Controlli interforze in zona Quadrilatero: identificati oltre 150 persone e 80 veicoli

Nel pomeriggio e nella serata di ieri sono stati disposti dal Questore, anche sulla base delle indicazioni della Prefettura, servizi straordinari interforze di controllo del territorio. Il dispositivo ha operato in particolare nel centro cittadino e nella zona comunemente nota come “quadrilatero”, già interessata nelle settimane scorse da analoghi interventi.

Il dispositivo era composto da personale della Polizia di Stato della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, della Compagnia Carabinieri di Pescara, della Guardia di Finanza di Pescara e della Polizia Locale. Nel corso delle attività sono state identificate oltre 150 persone e controllati circa ottanta veicoli.

L’attenzione degli operatori si è concentrata sul contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e del consumo di alcol, soprattutto in ambito giovanile. Alle operazioni ha partecipato anche un’unità cinofila antidroga della Questura.

Il gruppo operativo ha inoltre dedicato particolare attenzione al controllo di persone con precedenti di polizia e di alcuni cittadini stranieri, al fine di verificare la regolarità dei titoli di soggiorno.

Tags: Controlli Polizia Pescara Centro Spaccio Quadrilatero

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