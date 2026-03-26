Controlli e posti di blocco: otto patenti stracciate

La Polizia Stradale di Pescara ha effettuato nei giorni scorsi un servizio straordinario per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con l’impiego di un laboratorio mobile e del personale sanitario della Questura. Nel corso dei controlli sono state ritirate otto patenti in una sola notte. La fascia di età più sanzionata è risultata quella dei ventenni.

Tra i casi accertati una donna di 28 anni, fermata dagli agenti e sottoposta all’etilometro, è risultata positiva con un tasso alcolemico di 1,12 grammi per litro, oltre il doppio del limite consentito. Il successivo test salivare ha evidenziato anche la positività alla cocaina.

Tra i sanzionati figurano inoltre due neopatentati che avevano conseguito la patente da pochi mesi. Per questa categoria la normativa non prevede alcuna tolleranza rispetto all’assunzione di alcol