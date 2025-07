Continua la crescita delle polizze Rc auto

Prosegue la crescita delle tariffe Rc auto, con i prezzi delle polizze che

segnano nel primo trimestre del 2025 un costo medio di 410 euro, in salita

del +4,1% su anno. Lo afferma Assoutenti, dopo i nuovi dati forniti

dall’Ivass.



Analizzando i dati dell’Ivass, si scopre che la provincia più cara è quella

di Napoli, con una media di 592,5 euro a polizza, segue Prato con 586,8

euro, al terzo posto Caserta con una media di 528,5 euro – evidenzia

Assoutenti – La città più conveniente sul fronte delle tariffe si conferma

Enna con un premio medio di 297 euro, seguita da Potenza (305 euro) e

Oristano (310 euro). Tra la provincia più cara e quella più economica la

forbice raggiunge quindi quota 295 euro a polizza – rimarca Assoutenti.



I prezzi dell’Rc auto, tuttavia, registrano il rincaro più forte a

Caltanissetta, con un aumento su base annua del +6,9%, seguita da Viterbo

(+6,6%) e Roma (+6,4%); l’unica città che registra un decremento è Reggio

Calabria, col premio medio che scende del -0,2%



“L’escalation delle tariffe Rc auto prosegue nonostante l’inflazione sotto

controllo e il calo dell’incidentalità in Italia – afferma il presidente

Gabriele Melluso - Per calmierare le polizze è ormai improcrastinabile

applicare la sentenza della Corte Costituzionale che rende facoltativo

l'indennizzo diretto. Urge inoltre una riforma dell'autorità della

vigilanza e una governance composta da personalità indipendenti dal mondo

assicurativo”.







CLASSIFICA DELLE PROVINCE ITALIANE IN BASE AL PREZZO MEDIO DELL’RC AUTO NEL

I TRIMESTRE 2025







*Provincia*



*Media*



*% variazione*



Napoli



592,5



3,9



Prato



586,8



4,7



Caserta



528,5



4,1



Pistoia



507,7



4



Massa-Carrara



506,2



5,3



Firenze



499,8



3,8



Lucca



482,8



3,7



Roma



479,5



6,4



Pisa



473,7



4,4



Genova



465,3



4,3



Latina



451,4



3,6



La Spezia



450,5



5,9



Foggia



446,2



4,9



Torino



442



4,5



Salerno



441,1



4,4



Ancona



432,6



4,4



Rieti



429,1



5,1



Bologna



428,9



2,3



Livorno



426,6



3,5



Barletta-Andria-Trani



422,2



4



Crotone



422,2



1,6



Cagliari



422



5,5



Macerata



417,4



2,2



Catania



417,3



5,3



Brindisi



417



1,3



Rimini



416,6



3,6



Modena



415,7



3,4



Ravenna



414,4



2,6



Fermo



412,4



3,3



Venezia



411,1



3



Bari



409,5



2,8



Taranto



408,9



2,6



Messina



406,7



3,4



Reggio nell'Emilia



405,2



2,9



Reggio di Calabria



404,8



-0,2



Terni



404,8



6,4



Como



403,4



4,3



Treviso



403,1



4,7



Perugia



402,4



4,8



Vibo Valentia



401,9



0,8



Padova



401,2



3,8



Palermo



399



4,8



Parma



398,6



4,1



Pesaro e Urbino



397,8



2,9



Grosseto



394,7



5



Milano



394,5



3,7



Pescara



394,3



3,3



Piacenza



394,2



3,4



Imperia



388,8



4,4



Benevento



387,6



4,4



Monza e della Brianza



387,5



3,9



Siracusa



385,5



3,7



Brescia



384,6



4,8



Bolzano



384,3



4,7



Forli-Cesena



384,2



2,6



Varese



383,3



3,5



Frosinone



382,1



4,1



Ascoli Piceno



381,9



2,6



Ragusa



381,2



5,1



Vicenza



380,5



4,1



Ferrara



379



3,1



Verona



378,9



3,4



Pavia



378,8



5,1



Sassari



378,4



3,4



Savona



376,5



3,5



Avellino



374,8



2,9



Arezzo



374,5



4,1



Teramo



373



4,3



Bergamo



370,7



4,9



Lecce



369,8



4,8



Lodi



369,7



3,9



Caltanissetta



369,1



6,9



Lecco



369,1



4,1



Trapani



369,1



3,6



Nuoro



368,4



4,1



Alessandria



366



4,4



Viterbo



363,7



6,6



Siena



362,8



3,7



Cremona



362,7



3,5



Rovigo



360



4,6



L'Aquila



359,5



4,1



Sondrio



357,6



5,4



Sud Sardegna



356,7



3,9



Catanzaro



354,9



1,9



Trieste



354,3



3,6



Asti



353,4



5



Mantova



351,9



4,6



Belluno



351,2



5,2



Isernia



349,4



0,4



Novara



348,6



4,6



Cuneo



347,6



5,1



Matera



346,5



1,3



Chieti



345,2



2,8



Trento



337,8



4,4



Cosenza



336,7



1,2



Udine



336,5



4,8



Verbano-Cusio-Ossola



335,7



3,3



Biella



335,6



5,7



Agrigento



335,3



3,7



Gorizia



332,8



3,8



Vercelli



332,1



4,2



Aosta



330,4



4,4



Campobasso



325,2



2,4



Pordenone



322,2



3,6



Oristano



310,2



3,6



Potenza



304,9



1,9



Enna



297,1



2,8