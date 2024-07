Assicurazioni. Assoutenti: tariffe cresciute del 6%

Le tariffe Rc auto continuano a salire nonostante il calo dell’incidentalità in Italia e la frenata dell’inflazione. Lo afferma Assoutenti, commentando i dati dell’Ivass secondo cui a maggio i prezzi medi delle polizze sono saliti del 6% attestandosi a una media di 400 euro a polizza.



Ancora una volta Napoli e Prato, con un prezzo medio di 580 euro, si confermano le province italiane dove l’Rc auto costa di più, seguite da Caserta (515 euro) e Pistoia (503 euro). Sul lato opposto della classifica si piazza Enna, la città più conveniente con una media di 285 euro, seguita da Potenza con 296 euro – analizza Assoutenti – Se però si considera l’aumento percentuale annuo, sono Roma e Prato le città con le polizze più rincarate, in aumento del 10% su maggio 2023, seguite da Nuoro (+9,8%) e Biella (+9,2%). Gli aumenti più leggeri a Vibo Valentia (+1,7%) e Cosenza (+3%).



“Mentre salgono tariffe assicurative e profitti delle compagnie, le sanzioni elevate dall’Ivass nei confronti delle compagnie di assicurazioni sono crollate – denuncia il presidente Gabriele Melluso - Il numero delle sanzioni è sceso in un anno del 34%, quello dei provvedimenti addirittura del 47%, e il totale delle multe elevate alle imprese assicuratrici rappresenta appena lo 0,0875% dei loro utili. Approfittando dell’avvio della discussione in tema di assicurazioni al tavolo della Commissione allerta rapida prezzi, chiediamo al Governo uno scatto in avanti, perché a

fronte di tali numeri viene da chiedersi: ma chi tutela realmente i consumatori dagli illeciti assicurativi?” – conclude Melluso.







CLASSIFICA DELLE PROVINCE ITALIANE IN BASE AL PREZZO MEDIO DELL’RC AUTO





Provincia





Premio medio





Variazione % premio medio su base annuale



Napoli



580



7,30%



Prato



580



10,00%



Caserta



515



4,90%



Pistoia



503



7,70%



Massa-Carrara



497



7,80%



Firenze



487



6,30%



Lucca



475



8,60%



Pisa



469



7,80%



Roma



460



10,00%



Genova



457



8,20%



Latina



445



7,00%



Foggia



434



7,10%



La Spezia



432



6,40%



Torino



430



7,90%



Livorno



426



6,90%



Salerno



425



5,70%



Bologna



423



5,40%



Ancona



420



6,90%



Rieti



420



6,00%



Crotone



419



5,90%



Brindisi



414



5,90%



Macerata



414



6,60%



Cagliari



410



8,50%



Modena



409



6,60%



Barletta-Andria-Trani



406



7,60%



Rimini



406



6,30%



Catania



405



8,80%



Ravenna



404



4,20%



Venezia



404



6,10%



Reggio di Calabria



402



3,10%



Bari



401



6,30%



Fermo



399



5,50%



Reggio nell'Emilia



399



4,20%



Messina



397



5,10%



Taranto



397



5,00%



Vibo Valentia



397



1,70%



Terni



394



6,00%



Padova



393



6,70%



Perugia



390



5,00%



Treviso



390



7,50%



Como



389



5,30%



Grosseto



389



6,90%



Pesaro e Urbino



389



5,00%



Milano



387



7,80%



Parma



387



5,40%



Pescara



386



5,80%



Palermo



385



8,00%



Imperia



382



4,00%



Piacenza



381



3,80%



Ragusa



379



8,30%



Monza e della Brianza



375



6,80%



Varese



375



7,20%



Brescia



374



8,20%



Siracusa



374



5,30%



Ascoli Piceno



373



5,10%



Forli-Cesena



373



3,10%



Benevento



371



5,70%



Bolzano



371



4,40%



Sassari



371



5,10%



Verona



371



6,00%



Vicenza



371



7,00%



Nuoro



370



9,80%



Savona



370



5,90%



Ferrara



369



3,50%



Frosinone



369



5,00%



Avellino



368



6,00%



Arezzo



367



5,30%



Pavia



366



5,80%



Teramo



365



4,40%



Trapani



362



6,00%



Lodi



360



5,30%



Bergamo



358



6,90%



Lecce



358



7,00%



Alessandria



357



8,50%



Caltanissetta



356



8,50%



Lecco



355



5,30%



Cremona



353



5,50%



Sondrio



353



8,20%



Viterbo



353



6,50%



Catanzaro



352



6,00%



L'Aquila



352



5,80%



Siena



352



4,60%



Rovigo



351



7,20%



Trieste



349



6,00%



Sud Sardegna



348



7,10%



Isernia



347



5,90%



Mantova



343



6,30%



Asti



342



8,50%



Matera



340



4,50%



Chieti



337



4,70%



Belluno



336



7,00%



Cuneo



335



6,10%



Novara



335



7,80%



Agrigento



334



7,00%



Trento



334



6,10%



Cosenza



333



3,00%



Verbano-Cusio-Ossola



328



6,80%



Biella



325



9,20%



Vercelli



325



7,50%



Gorizia



324



5,80%



Udine



324



5,10%



Aosta



316



6,60%



Campobasso



316



5,60%



Pordenone



316



6,90%



Oristano



309



6,40%



Potenza



296



3,50%



Enna



285



7,30%