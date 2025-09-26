Assicurazioni auto: a Pescara le polizze più alte d'Abruzzo

Prosegue la crescita delle tariffe Rc auto, con i prezzi delle polizze che segnano nel secondo trimestre del 2025 un costo medio di 415 euro, in salita del +3,7% su anno. Lo afferma Assoutenti, dopo i nuovi dati forniti dall’Ivass.



Analizzando i dati dell’Ivass, si scopre che la provincia più cara è sempre quella di Napoli, con una media di 597,6 euro a polizza, segue Prato con 586,7 euro, al terzo posto Caserta con una media di 532,4 euro – evidenzia Assoutenti – La città più conveniente sul fronte delle tariffe si conferma Enna con un premio medio di 298,9 euro, seguita da Potenza (304,6 euro) e Oristano (311 euro). Tra la provincia più cara e quella più economica la forbice raggiunge quindi quota 299 euro a polizza – rimarca Assoutenti.



I prezzi dell’Rc auto, tuttavia, registrano il rincaro più forte a Roma e Aosta, con un aumento su base annua del +5,6%, seguite da Viterbo (+5,5%);

gli incrementi più contenuti a Vibo Valentia, +1,4%, Crotone +1,5% e Reggio Calabria e Cosenza +1,8%.



“L’escalation delle tariffe Rc auto prosegue nonostante l’inflazione sotto controllo e il calo dell’incidentalità in Italia – afferma il presidente Gabriele Melluso - Per calmierare le polizze è ormai improcrastinabile applicare la sentenza della Corte Costituzionale che rende facoltativo l'indennizzo diretto. Urge inoltre una riforma dell'autorità della vigilanza e una governance composta da personalità indipendenti dal mondo assicurativo”.







CLASSIFICA DELLE PROVINCE ITALIANE IN BASE AL PREZZO MEDIO DELL’RC AUTO NEL

II TRIMESTRE 2025







*Provincia*



*Media*



Napoli



597,6



Prato



586,7



Caserta



532,4



Pistoia



513,6



Massa-Carrara



506,3



Firenze



503,3



Lucca



490,9



Roma



487,6



Pisa



479,1



Genova



477,4



Latina



462,1



La Spezia



455,1



Foggia



449,5



Torino



446,7



Salerno



444



Livorno



438,7



Rieti



434,2



Ancona



433,8



Bologna



432,2



Cagliari



429,6



Barletta-Andria-Trani



428,3



Catania



427,7



Macerata



421,9



Crotone



421,8



Rimini



421,7



Brindisi



420,8



Modena



418,4



Ravenna



417,6



Venezia



415



Taranto



414,9



Fermo



413,3



Reggio di Calabria



411,5



Reggio nell'Emilia



411,1



Bari



409,7



Messina



408,3



Vibo Valentia



407,6



Palermo



407,2



Perugia



407,2



Treviso



406,1



Terni



405,8



Padova



404,7



Como



404,5



Grosseto



402,1



Milano



399,7



Parma



399,2



Pesaro e Urbino



398,8



Pescara



397,7



Piacenza



396,3



Ragusa



394,3



Imperia



392



Siracusa



391,8



Monza e della Brianza



391,2



Sassari



389,2



Frosinone



388,7



Benevento



388



Bolzano



387,7



Forli-Cesena



387,7



Brescia



386



Varese



385,9



Ferrara



383,6



Vicenza



383,6



Ascoli Piceno



383



Pavia



382,7



Verona



381,4



Avellino



379,5



Arezzo



378,9



Nuoro



377,8



Savona



376,9



Lodi



375



Teramo



374,9



Trapani



374,9



Bergamo



374,3



Lecce



374,1



Lecco



373,1



Caltanissetta



372,8



Viterbo



371,1



Alessandria



367,6



Cremona



366,8



L'Aquila



365,4



Siena



364,4



Rovigo



363,3



Catanzaro



363,1



Trieste



362,4



Sondrio



359,3



Sud Sardegna



358



Asti



357,1



Mantova



356,5



Chieti



351,9



Isernia



351,9



Matera



351,8



Novara



351,4



Cuneo



350,7



Belluno



347,9



Agrigento



344,8



Verbano-Cusio-Ossola



343,7



Gorizia



341,3



Trento



340,8



Cosenza



340,4



Udine



339,5



Biella



338,1



Aosta



333,2



Vercelli



332,5



Campobasso



326,9



Pordenone



325,7



Oristano



311



Potenza



304,6



Enna



298,8