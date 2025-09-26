“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Assicurazioni auto: a Pescara le polizze più alte d'Abruzzo
Prosegue la crescita delle tariffe Rc auto, con i prezzi delle polizze che segnano nel secondo trimestre del 2025 un costo medio di 415 euro, in salita del +3,7% su anno. Lo afferma Assoutenti, dopo i nuovi dati forniti dall’Ivass.
Analizzando i dati dell’Ivass, si scopre che la provincia più cara è sempre quella di Napoli, con una media di 597,6 euro a polizza, segue Prato con 586,7 euro, al terzo posto Caserta con una media di 532,4 euro – evidenzia Assoutenti – La città più conveniente sul fronte delle tariffe si conferma Enna con un premio medio di 298,9 euro, seguita da Potenza (304,6 euro) e Oristano (311 euro). Tra la provincia più cara e quella più economica la forbice raggiunge quindi quota 299 euro a polizza – rimarca Assoutenti.
I prezzi dell’Rc auto, tuttavia, registrano il rincaro più forte a Roma e Aosta, con un aumento su base annua del +5,6%, seguite da Viterbo (+5,5%);
gli incrementi più contenuti a Vibo Valentia, +1,4%, Crotone +1,5% e Reggio Calabria e Cosenza +1,8%.
“L’escalation delle tariffe Rc auto prosegue nonostante l’inflazione sotto controllo e il calo dell’incidentalità in Italia – afferma il presidente Gabriele Melluso - Per calmierare le polizze è ormai improcrastinabile applicare la sentenza della Corte Costituzionale che rende facoltativo l'indennizzo diretto. Urge inoltre una riforma dell'autorità della vigilanza e una governance composta da personalità indipendenti dal mondo assicurativo”.
CLASSIFICA DELLE PROVINCE ITALIANE IN BASE AL PREZZO MEDIO DELL’RC AUTO NEL
II TRIMESTRE 2025
*Provincia*
*Media*
Napoli
597,6
Prato
586,7
Caserta
532,4
Pistoia
513,6
Massa-Carrara
506,3
Firenze
503,3
Lucca
490,9
Roma
487,6
Pisa
479,1
Genova
477,4
Latina
462,1
La Spezia
455,1
Foggia
449,5
Torino
446,7
Salerno
444
Livorno
438,7
Rieti
434,2
Ancona
433,8
Bologna
432,2
Cagliari
429,6
Barletta-Andria-Trani
428,3
Catania
427,7
Macerata
421,9
Crotone
421,8
Rimini
421,7
Brindisi
420,8
Modena
418,4
Ravenna
417,6
Venezia
415
Taranto
414,9
Fermo
413,3
Reggio di Calabria
411,5
Reggio nell'Emilia
411,1
Bari
409,7
Messina
408,3
Vibo Valentia
407,6
Palermo
407,2
Perugia
407,2
Treviso
406,1
Terni
405,8
Padova
404,7
Como
404,5
Grosseto
402,1
Milano
399,7
Parma
399,2
Pesaro e Urbino
398,8
Pescara
397,7
Piacenza
396,3
Ragusa
394,3
Imperia
392
Siracusa
391,8
Monza e della Brianza
391,2
Sassari
389,2
Frosinone
388,7
Benevento
388
Bolzano
387,7
Forli-Cesena
387,7
Brescia
386
Varese
385,9
Ferrara
383,6
Vicenza
383,6
Ascoli Piceno
383
Pavia
382,7
Verona
381,4
Avellino
379,5
Arezzo
378,9
Nuoro
377,8
Savona
376,9
Lodi
375
Teramo
374,9
Trapani
374,9
Bergamo
374,3
Lecce
374,1
Lecco
373,1
Caltanissetta
372,8
Viterbo
371,1
Alessandria
367,6
Cremona
366,8
L'Aquila
365,4
Siena
364,4
Rovigo
363,3
Catanzaro
363,1
Trieste
362,4
Sondrio
359,3
Sud Sardegna
358
Asti
357,1
Mantova
356,5
Chieti
351,9
Isernia
351,9
Matera
351,8
Novara
351,4
Cuneo
350,7
Belluno
347,9
Agrigento
344,8
Verbano-Cusio-Ossola
343,7
Gorizia
341,3
Trento
340,8
Cosenza
340,4
Udine
339,5
Biella
338,1
Aosta
333,2
Vercelli
332,5
Campobasso
326,9
Pordenone
325,7
Oristano
311
Potenza
304,6
Enna
298,8