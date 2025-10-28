Frase del giorno

28 Ott, 2025
  1. Home
  2. Ambiente
  3. Consumo del suolo, Pescara sotto la lente d'ingrandimento

Consumo del suolo, Pescara sotto la lente d'ingrandimento

La provincia pescarese ha il record negativo che supera la media nazionale. Il dettaglio delle altre province abruzzesi

Consumo del suolo, Pescara sotto la lente d'ingrandimento

L’Associazione Konsumer Abruzzo dall’analisi dei dati del consumo del territorio a cura dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) rileva con piacere che il consumo del territorio nella nostra Regione è al di sotto della media nazionale (si attesta al 5,05%, la media  nazionale è del 7,17 %). Tra le province Pescara ha il record negativo che supera anche la media nazionale con il 7,27 %, a seguire poco sotto la media nazionale Teramo 7,70% e Chieti 6,35%, fanalino di coda ma in questo caso ha la  migliore performance la provincia dell’Aquila che con il suo 3,30%. 

"D’altro canto, al di là del rapporto dell’Ispra, è evidente il consumo del territorio determinato da impianti fotovoltaici, dalle aree destinate alla logistica e dei centri commerciali non solo determinano un consumo del territorio, ma interessano nella maggior parte dei casi le aree migliori destinate alla produzione agroalimentare. Precisa Pasquale Di Ferdinando, presidente regionale - prosegue - nel contempo sono tantissime le aree con fabbriche dismesse, il fenomeno discorsivo generato dai contributi a fondo perduto, le lottizzazioni minime nelle aree industriali e artigianali, ne hanno determinato la costruzione di capannoni eccedenti alle reali necessità, sono tantissime e  numerose le realtà produttive che hanno chiuso. Si preferisce consumare nuovi territori che vengono sottratti all’ambiente piuttosto che rigenerare, ristrutturare e riutilizzare strutture dismesse. Questa situazione genera riflessi anche sul riscaldamento complessivo".

L’associazione Konsumer Abruzzo invita la Regione Abruzzo partendo dall’analisi dei dati sull’attuazione delle norme già applicate che non hanno dato i risultati sperati, la 40 del 2017 ad esempio, sul monitoraggio efficiente della nuova legge regionale di tutela dei terreni agricoli dall’utilizzo ai fini della produzione del fotovoltaico.

Tags: Consumo del suolo Ispra pescara Dati Media Abruzzo

Vedi anche

Aumenta il consumo di crack nella città di Pescara
Cronaca

Aumenta il consumo di crack nella città di Pescara

08 Gen, 2025
Approvata la nuova legge urbanistica. Protestano architetti e paesaggisti
Ambiente

Approvata la nuova legge urbanistica. Protestano architetti e paesaggisti

24 Nov, 2023
Consumo di cocaina, Pescara in pole position
Società

Consumo di cocaina, Pescara in pole position

04 Ago, 2023
Attenzione anche all’Abruzzo ‘terra’ a rischio idrogeologico
Ambiente

Attenzione anche all’Abruzzo ‘terra’ a rischio idrogeologico

30 Nov, 2022
Acqua "salata" in Abruzzo: la spesa media per famiglia è di 336 euro
Società

Acqua "salata" in Abruzzo: la spesa media per famiglia è di 336 euro

22 Mar, 2018
Come ottimizzare il consumo del traffico dati su smartphone
Life Style

Come ottimizzare il consumo del traffico dati su smartphone

12 Ott, 2017
Migliorano i dati del mare dei pescaresi. Ancora critica la situazione in via Balilla
Ambiente

Migliorano i dati del mare dei pescaresi. Ancora critica la situazione in via Balilla

23 Mar, 2017
Difesa del suolo, Luciano D'Alfonso nominato Commissario
Ambiente

Difesa del suolo, Luciano D'Alfonso nominato Commissario

11 Lug, 2014
Un abruzzese su tre fuma
Salute

Un abruzzese su tre fuma

30 Mag, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661